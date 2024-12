Prefeitura de Porto Velho entrega Praça Flamboyant para a população da zona Leste

A Prefeitura de Porto Velho entregou, na tarde da segunda-feira (30), mais uma praça, desta vez no bairro Cascalheira. A Praça Flamboyant, o mais novo equipamento de lazer e diversão da zona Leste da capital, possui aproximadamente 5 mil metros quadrados de área construída, em um local que antes era apenas um terreno abandonado.

O espaço foi entregue pelo prefeito Hildon Chaves, ao lado da ex-deputada federal Mariana Carvalho, autora da emenda que destinou recursos para a praça, e de lideranças comunitárias. “Investir em praças públicas significa investir na qualidade de vida e no bem-estar da população. Com a Praça Flamboyant, possibilitamos mais uma opção de lazer para os moradores da zona Leste”, destacou o prefeito Hildon Chaves.

Para os moradores do bairro Cascalheira e proximidades, a praça promete se tornar um ponto de encontro, lazer e prática de atividades físicas. O local está equipado com pista de skate, pergolados, playground, academia, bicicletário, quadra poliesportiva e de areia, além de mesas para piqueniques.

Prefeito destacou a importância de espaços como este para a comunidade

Em nome da comunidade, o líder do bairro, Ediclei Sandro, ressaltou o impacto positivo e a satisfação dos moradores com o resultado da obra. “Antes, isso aqui era só matagal, e a gente fica feliz e muito motivado em ver a estrutura que está sendo entregue hoje para a nossa comunidade. Está trazendo bem-estar e lazer para as crianças, algo que a gente não tinha, e estamos sendo presenteados justamente na época do Natal.”