Hildon Chaves deixa a gestão com aprovação de 90%, aponta pesquisa da Brasil Dados

O instituto fez o seguinte questionamento: “Como você avalia a gestão Hildon Chaves?”, dando como opção de respostas os conceitos: Ótimo, Bom, Regular, Ruim e Péssimo. A pesquisa foi realizada com 600 cidadãos, na zona urbana e distrital entre os dias 26 e 27 de dezembro de 2024.

Somados os três primeiros conceitos é que se chegou aos 90%. Só desagradou a 10% dos entrevistados que certamente não tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho que foi realizado em toda a cidade e em todos os setores.

É o maior índice já registrado por um prefeito da capital porto-velhense, o que demonstra seu prestígio como administrador e como líder político da capital mais extensa do país, sendo maior que os estados de Alagoas e Sergipe, além de países como a Bélgica e Israel.

TRABALHO

Em oito anos de trabalho, Hildon Chaves fez muito por Porto Velho e deixa seu nome na história como o administrador que mais levou asfaltamento às ruas de Porto Velho, atingindo mais de 800 quilômetros de pavimentação em todas as regiões da cidade.

No setor de saúde, outro destaque: nos últimos dias ele reinaugurou cinco obras de unidades, uma delas no distrito de União Bandeirantes e outras quatro na região urbana. Uma delas é a Policlínica Rafael Vaz e Silva, que se transformou em um Centro de Especialidades Médicas.



Hildon Chaves rompeu barreiras e enfrentou problemas que nenhum prefeito quis enfrentar, como foi o caso da rodoviária, que será uma das maiores heranças de sua gestão para o próximo Governo Municipal. Também lutou pela reconstrução da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, que agora está revitalizada e é administrada por concessão de iniciativa privada.

Ainda em seu primeiro mandato, Hildon Chaves assumiu a execução dos viadutos, que estava paralisada, concluindo essa importante obra de mobilidade urbana. A Prefeitura de Porto Velho investiu, ainda, R$ 30 milhões em recursos próprios para retomar as obras de quatro empreendimentos habitacionais: Porto Madero II, Porto Madero V, Porto Fino, Porto Bello I. Os condomínios estavam com as obras paralisadas há mais de sete anos.

Estes são apenas alguns números que exemplificam a aprovação de 90% da gestão Hildon Chaves, são reflexos de uma administração de inúmeras realizações que deixam o cidadão porto-velhense com orgulho, a exemplo da política de iluminação pública que hoje há em toda a cidade e em todos os distritos da zona rural e ribeirinha.