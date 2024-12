Hildon Chaves tem 88% de aprovação à frente da Prefeitura de Porto Velho, aponta Instituto Perfil

Uma pesquisa recente do Instituto Perfil Pesquisas revelou que a gestão do prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, é aprovada por 88% da população de Porto Velho.

O levantamento, realizado entre 16 e 19 de dezembro de 2024, entrevistou 2.050 eleitores nos 24 maiores municípios de Rondônia. Na Capital Porto Velho, o Instituto ouviu 700 Eleitores. A margem de erro é de 3 pontos percentuais.

Na pergunta sobre a avaliação do mandato do Prefeito Hildon Chaves a frente da Prefeitura de Porto Velho, 88% dos entrevistados avaliaram a gestão como “ótima”, “boa” ou “regular”;

A pesquisa foi realizada por Iniciativa do Instituto, para avaliar, entre outros pontos, a avaliação do Mandato dos Prefeitos no final da gestão ou antes do início do segundo mandato.

O Instituto Perfil Pesquisas, com mais de 20 anos de experiência em pesquisas políticas, conduziu o estudo de forma presencial, utilizando questionários digitais geolocalizados. A amostra foi proporcional às estatísticas demográficas da região, considerando sexo, idade, religião, renda familiar, zona de moradia e escolaridade.

A crescente aprovação sugere que as políticas implementadas pelo prefeito Hildon têm atendido às expectativas da população, refletindo um reconhecimento significativo de sua administração.

METODOLOGIA USADA PELO INSTITUTO PERFIL PESQUISAS

Aplicação de Questionário padrão Survey 100% Digital e Geolocalizado, modelado conforme o objetivo da pesquisa, contendo perguntas Espontâneas e Estimuladas, de acordo com as necessidades requeridas. Entrevista realizada de forma presencial “Face to Face ”, com coleta de dados em Zonas de trânsito de pessoas e em residências.

Período de Realização:

De 16/12 a 19/12/2024

Número de Entrevistas:

2.050 (Duas mil e cinquenta) entrevistas no Estado de Rondônia

700 (Setecentas) entrevistas na Cidade de Porto Velho

Universo:

1.264.896 Eleitores

Margem de Erro:

3,0 (três por cento) pontos percentuais, para mais ou para menos.



Nível de Confiança:

95%