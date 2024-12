Prefeitura informa que sinalização semafórica intermitente já está funcionando em Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), alerta aos condutores de veículos que a operação semafórica intermitente instalada em diversos pontos estratégicos da cidade começou a funcionar na madrugada desta quinta-feira (26), conforme o Decreto Nº 20.720 de 23 de dezembro 2024, assinado pelo prefeito Hildon Chaves.

“Essa medida visa melhorar a fluidez do tráfego e aumentar a segurança nas vias mais movimentadas, especialmente nos cruzamentos que representam maior perigo de acidentes, contribuindo para a otimização da mobilidade urbana. Entretanto, o objetivo maior é salvar vidas”, enfatizou o titular da Semtran, Anderson Pereira.

De acordo com o decreto, a medida é aplicada em cruzamentos específicos da capital rondoniense, selecionados com base em estudos de tráfego realizados pela Semtran. Esses locais foram identificados como pontos críticos, onde a intervenção semafórica intermitente pode ser mais eficaz para reduzir congestionamentos e melhorar o fluxo de veículos.

Anderson Pereira acrescenta que a ação da Prefeitura é amparada pela Resolução nº 268, de 15 de fevereiro de 2008, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que autoriza a sinalização semafórica a operar de forma intermitente em condições de menor fluxo de veículos, desde que respaldada por estudos técnicos que comprovem a eficácia dessa medida.

“Com base nesse dispositivo legal, a Prefeitura de Porto Velho implementa o sistema intermitente de forma a otimizar o tráfego e reduzir congestionamentos em pontos críticos da cidade, levando em conta o compromisso da gestão com a promoção da qualidade de vida e a segurança viária”, acrescentou o secretário.

15 aparelhos foram instalados em vias públicas de Porto Velho

Disse ainda que a medida também está alinhada com as melhores práticas de mobilidade urbana adotadas em grandes centros urbanos ao redor do mundo, buscando adaptar a cidade de Porto Velho às necessidades de um crescimento populacional e de veículos.

A mudança é parte de um esforço contínuo da administração municipal para modernizar a infraestrutura de transporte e garantir mais qualidade de vida para os cidadãos. A expectativa é que, com a implantação dessa operação, o trânsito na capital de Rondônia se torne mais eficiente, reduzindo o tempo de deslocamento e o número de acidentes nas vias mais movimentadas.

INFRAÇÕES

O secretário da Semtran também disse que as multas serão aplicadas aos que estacionarem na faixa de pedestre, avançarem o sinal vermelho e excesso de velocidade. “Se a velocidade máxima permitida no cruzamento for de 40 quilômetros por hora, e o condutor ultrapassar esse limite de velocidade, vai cumprir o auto de infração”, enfatizou.

Através de convênio com o Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran) e investimento de R$ 4 milhões, 15 aparelhos foram instalados em vias públicas de Porto Velho.

Confira os locais:

Avenida Prefeito Chiquilito Erse com avenida José Vieira Caúla;

Avenida Prefeito Chiquilito Erse com avenida Imigrante;

Avenida Prefeito Chiquilito Erse com avenida Calama;

Avenida Prefeito Chiquilito Erse com avenida Rio de Janeiro;

Avenida Pinheiro Machado com avenida Presidente Dutra;

Avenida Mamoré com avenida Rio de Janeiro;

Avenida Guaporé com avenida Amazonas;

Avenida Campos Sales com avenida Jatuarana;

Avenida Amazonas com avenida Mamoré;

Avenida Raimundo Cantuária com rua Buenos Aires;

Avenida Governador Jorge Teixeira com avenida Raimundo Cantuária;

Avenida Governador Jorge Teixeira com avenida Amazonas;

Avenida Duque de Caxias com avenida Marechal Deodoro;

Avenida. Abunã com avenida Brasília;

Avenida Sete de Setembro com rua Rafael Vaz e Silva.