Ieda Chaves e parceiros realizam ação solidária de Natal para 130 pessoas em situação de rua

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), em parceria com diversas instituições e empresas, proporcionou um Natal inesquecível para cerca de 130 pessoas em situação de rua em Porto Velho. Na última terça-feira (24), o projeto “Coração em Ação – Natal Solidário” transformou o Prédio do Relógio em um espaço de acolhimento e solidariedade.

Das 14h às 20h, os participantes puderam desfrutar de uma variedade de serviços, como: banho, cortes de cabelo, limpeza de pele, massagens relaxantes, entre outros. Além disso, uma lojinha solidária ofereceu roupas e itens de higiene pessoal, e uma ceia natalina aqueceu os corações e os corpos.

"Queremos compartilhar um pouco desse amor com essa população tão esquecida. Meu coração se enche de alegria por este dia, por estarmos oferecendo muito mais que comida e, sim, atenção, afeto e sorrisos que aquecem a alma. Com a ajuda de tantos parceiros e voluntários, temos a oportunidade de fazermos um pouco mais na vida de cada um", destacou Ieda Chaves.

Gratidão

Kleiton Carvalho, que vive em situação de rua há algum tempo, agradeceu pela oportunidade e expressou sua alegria em participar. “Não posso deixar de agradecer por essa ação. Esse projeto, realizado pela primeira-dama [e deputada estadual], demonstra o carinho e o afeto que as pessoas têm nesse país, mesmo diante da inabilidade de muitos em se preocuparem com aqueles menos conhecidos”, declarou.

Divulgação

Fortalecimento

Amarildo Plácido dos Santos, presidente da Associação dos Motociclistas do Estado de Rondônia (AMARON), destacou que 2024 foi um ano diferente, pois geralmente os eventos eram realizados de forma independente entre os motoclubes.

“Vamos agregar o que temos com o que o ‘Coração em Ação’ disponibilizou. Durante o ano, realizamos diversas atividades voltadas para esse público em situação de rua. Acreditamos que é importante compartilhar um pouco do que temos, pois se você tem um pouco mais de amor no coração, nada mais justo do que dividi-lo com quem precisa”, contribuiu o parceiro.

Divulgação

Parcerias

O Coração em Ação contou com o apoio de diversas instituições e empresas, como Prefeitura de Porto Velho, Associação dos Motociclistas do Estado de Rondônia (AMARON), Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA), Associação Cristal da Calama, Associação de Moradores do Bairro Aponiã, Salão Daiana Marques Hair, Defesa Civil de Porto Velho, Donna Festas, Dydyo, Emater, Emdur, Sejus, Grupo Heróis da Madrugada, Iglu Fábrica de Gelo, Leyde Souza (Terapeuta Capilar), Organização Voluntária e Comunitária Ozanéia Monteiro, Rondo Química, Sara Yasmy (Estética), Sara Massoterapeuta, entre outros voluntários.