Campanha “Álcool e Direção” é realizada semanalmente para sensibilizar condutores

O Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO) realizou uma blitz educativa, em Porto Velho, como parte da campanha “Álcool e Direção”. A iniciativa, intitulada “Calma Vai de Boa”, reforça a importância de comportamentos responsáveis ao volante. Durante a ação, que aconteceu na quinta-feira (19), 95 condutores foram abordados e assistiram a um vídeo educativo que alerta sobre os perigos de dirigir sob efeito de álcool. O objetivo é conscientizar motoristas e promover mudanças de atitudes no trânsito para reduzir acidentes e salvar vidas.

O diretor da Escola Pública de Trânsito (EPTran), Welton Roney esclareceu que, “os trabalhos incluem orientação, prevenção e correção quando necessário. Em casos graves, como a identificação de condutores embriagados ou inabilitados, realizamos as medidas administrativas para evitar riscos à segurança de todos.”

Além do foco no álcool e direção, a blitz também corrigiu outras irregularidades no momento da abordagem, como o transporte inadequado de crianças sem cadeirinha ou em motocicletas, a fim de garantir o cumprimento das normas de segurança.

AÇÃO INTEGRADA

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, destacou que a operação, que conta com a participação do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), visa educar condutores, fortalecendo a construção de um trânsito mais humanizado e seguro. “A união das instituições de segurança pública fortalece a cultura de respeito e segurança nas vias públicas, beneficiando toda sociedade.”