Prefeitura de Porto Velho mantém mais de 97% dos medicamentos em estoque nas farmácias municipais

A Prefeitura de Porto Velho investiu mais de R$ 70 milhões na atual gestão para o fortalecimento da assistência farmacêutica, garantindo que a população tenha acesso aos medicamentos básicos da Relação Municipal de Medicamentos (Remume). Com esse investimento, mais de 97% dos itens da relação estão disponíveis no estoque do Departamento de Assistência Farmacêutica (DAF) da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

A Remume possui 337 itens padronizados mediante portaria, desses 213 são disponibilizados para dispensação ao paciente, ou seja, são aqueles medicamentos que podem ser retirados, mediante receituários, nas unidades de farmácias municipais localizadas nas unidades de saúde. Os demais itens são de uso interno nas UPAs, maternidade e Samu.

Hoje, segundo o Farmapub, ferramenta de consulta on-line em tempo real sobre disponibilidade de medicamentos na rede municipal, 96,14% dos medicamentos de acesso da população estão disponíveis nas unidades de farmácias.

Pacientes devem ficar atentos aos documentos necessários para receber a medicação

Segundo a secretária de saúde, Eliana Pasini, apesar do alto índice de medicamentos disponíveis na rede municipal, a população ainda cobra por medicamentos que não fazem parte da rede municipal, isto é, que não estão pactuados na Remume. “A relação municipal de medicamentos é o que norteia a compra e distribuição de medicamentos. O município não pode obter ou distribuir medicamentos que não são padronizados, pactuados. É sempre importante a população ter acesso a essa relação para saber quais medicamentos vai encontrar nas farmácias municipais”, explicou Pasini.

Confira aqui a Relação Municipal de Medicamentos - Remume

De janeiro a novembro de 2024, as farmácias municipais registraram 536.088 mil atendimentos a pacientes com mais de um medicamento em suas receitas. Foi realizado um investimento superior a R$ 13 milhões neste período, o que garantiu mais de 96% dos itens em estoque. No ano anterior, foram atendidas 451.765 mil pessoas, com investimentos acima de R$ 12 milhões.

Segundo Lígia Arruda, diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica (DAF) da Semusa, “o índice de estoque reflete os esforços contínuos para atender à demanda da população, garantindo o acesso a tratamentos essenciais”.

Todos os medicamentos são fornecidos gratuitamente.

FARMAPUB

A população pode verificar a disponibilidade de medicamentos em tempo real por meio do sistema FarmaPub, acessível pela internet ou pelo aplicativo compatível com sistema Android. Entre os remédios oferecidos estão os destinados à assistência farmacêutica básica, programas como o Hiperdia (hipertensão e diabetes) e saúde mental. Todos os medicamentos são fornecidos gratuitamente.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Para o devido atendimento e liberação dos medicamentos, o paciente deverá efetuar um cadastro na farmácia municipal da unidade básica de saúde mais próxima, portando os seguintes documentos:

* Receita médica atualizada;

* Cartão do SUS (CNS) do paciente;

* Documento com foto;

* Comprovante de residência.

Horário de Atendimento

O atendimento nas farmácias municipais acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, por ordem de chegada. A unidade Maurício Bustani também opera aos sábados, das 8h às 12h, ampliando o acesso ao serviço.