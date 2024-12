Praça CEU passa por melhorias e revitalização será entregue nesta sexta-feira (20)

A Prefeitura de Porto Velho realizou a revitalização do Centro de Artes e Esportes Unificado da zona Leste, mais conhecido como Praça CEU, localizada no bairro JK. A reforma, conduzida pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), restaurou o espaço com melhorias no paisagismo e novas pinturas, com o objetivo de dar mais vida ao local. A entrega da revitalização será nesta sexta-feira (20), às 16h.

A intervenção conta com a pintura completa da estrutura (parte interna e externa), reforma dos banheiros, revitalização da pista de skate, reforma da quadra poliesportiva e adaptação de espaço para instalação da quadra de vôlei de areia. A área externa foi decorada com grafites nos muros, realizados em caráter de doação pelo artista Jorge William Vilaça.

A Praça CEU é um espaço vital para a comunidade da zona Leste. De acordo com a Semdestur, a revitalização proporcionará melhores condições para a prática esportiva, atividades artísticas e culturais. Essa é uma das principais praças para a comunidade local e adjacências, por ser um espaço de lazer, esportes e cultura. Com a reforma, a Prefeitura visa requalificar um equipamento que já necessitava dessas melhorias, proporcionando mais qualidade para a população.

Atualmente, a Praça CEU oferece aulas de danças como ballet, zumba e carimbó. Cursos e oficinas profissionalizantes, atividades esportivas e ainda, os serviços do Sine Municipal também são desenvolvidos no local. A expectativa é que, com o espaço renovado, a comunidade tenha acesso a mais atividades esportivas e culturais. A praça também abriga grupos de futsal e vôlei, além do jiu-jitsu e basquetebol.