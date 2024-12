Deputado Alex Redano entrega cestas natalinas à Associação São Tiago Maior em Porto Velho

O deputado Alex Redano (Republicanos), esteve na Associação São Tiago Maior, na Zola Leste de Porto Velho, para realizar a entrega de 670 cestas natalinas destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade social. A ação é fruto de uma emenda parlamentar do próprio deputado. A entrega é uma continuidade do trabalho solidário na já prestado pela Associação, que anteriormente já havia recebido cestas básicas como parte das iniciativas sociais do parlamentar.



Durante a entrega o deputado falou da importância dessa ação social em época de Natal e Ano Novo. “Desta vez, a proposta foi tornar o Natal e fim de ano das famílias mais especial, reforçando o espírito de solidariedade característico desta época do ano, quero parabenizar a Associação São Tiago Maior pelo brilhante trabalho social que desempenha. É uma honra poder contribuir e fazer parte de uma ação dessa magnitude, especialmente neste período natalino”, destacou o deputado Alex Redano.



A Associação São Tiago Maior, conhecida pelo seu trabalho comunitário contínuo, também foi enaltecida durante o evento. Representantes da entidade agradeceram o apoio do deputado Alex Redano e enfatizaram a importância da parceria para atender às demandas da população local.



As cestas natalinas levaram não apenas alimentos, mas também um gesto de cuidado e atenção às famílias em situação de vulnerabilidade. A ação reflete o compromisso do deputado Alex Redano com iniciativas que promovam inclusão e bem-estar social.