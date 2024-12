Prefeitura realiza distribuição de materiais explicativos sobre os cuidados para evitar a dengue, zika e chikungunya

Duas ações simultâneas de conscientização quanto aos cuidados para combater o Aedes Aegypti, o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya foram realizadas em Porto Velho na tarde de quarta-feira (18).

“Esse pit stop é um trabalho de conscientização que a gente está fazendo com a população sobre o dia ‘D’ de combate a dengue e sobre os cuidados para evitar as doenças causadas pelo Aedes Aegypti”, explicou Jussara Nobre, subgerente do Núcleo de Controle de Endemias, Malária e Dengue da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

Uma das equipes atuou no cruzamento das avenidas Chiquilito Erse (antiga Rio Madeira) com José Vieira Caúla e a outra, na esquina da Chiquilito Erse com a av. Amazonas, ambos localizados na região Leste de Porto Velho.

Com o apoio de equipes da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), agentes de endemias e servidores da Semusa se desdobravam entregando panfletos explicativos com orientações para eliminar possíveis criadouros dos quintais, os sintomas das doenças causadas pelo inseto e busca por atendimento médico.

Além da panfletagem, as equipes conversavam com os condutores e exibiam cartazes orientando os motoristas e transeuntes quanto aos cuidados que todos devem ter.

SINAL DE ALERTA

“Não houve aumento de casos da doença em Porto Velho, porém foi realizado o último levantamento de índice rápido no mês de dezembro e constatado médio risco para casos de dengue, tendo em vista que os principais criadouros do mosquito têm sido o lixo doméstico, pneus e outros recipientes que acumulam água”, acrescentou Jussara Nobre.

Dados desse levantamento acendeu o sinal de alerta, fazendo com que a Semusa reforce as ações de forma preventiva, orientando a população para que esta seja a sua principal aliada no combate aos criadouros do Aedes Aegypti.

O supervisor de trânsito, Augusto França, que liderava os agentes da Semtran, informou que a função da equipe era garantir que os servidores da Semusa realizassem a distribuição de panfletos sem correr o risco de sofrer acidentes.

CUIDADOS

Manter o lixo acondicionado em sacos plásticos, pneus e outros materiais que podem se tornar criadouros do mosquito guardados em locais cobertos para não ter contato com a água, especialmente agora que iniciou o período chuvoso, são os principais cuidados para evitar surtos de dengue, zika e chikungunya.

Foram mencionados ainda, cuidados com garrafas em geral, piscinas, vasos de plantas, tampas de garrafas e caixas d'água, entre outros.

SINTOMAS

Os principais sintomas são: dor de cabeça, dor no corpo e febre. “Ao sentir esses sinais a pessoa deve procurar a unidade de saúde mais próxima de casa para realizar o exame e saber se é dengue ou outra arbovirose. As unidades estão preparadas para fazer o atendimento”, destacou a subgerente do Núcleo de Controle de Endemias, Malária e Dengue da Semusa.