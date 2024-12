Obras da nova rodoviária da capital chegam a 99% de evolução

As obras do novo terminal rodoviário da capital seguem em andamento com a evolução próxima a 99%, em fase de acabamento. Durante entrevista a uma emissora de televisão, o prefeito Hildon Chaves destacou a importância do empreendimento para Porto Velho.

O prefeito explicou ainda que a nova rodoviária contará com estrutura moderna, sendo a quarta em cenário nacional a ter climatização instalada. Com o cronograma em plena execução, Hildon Chaves não descartou as possibilidades de entrega do empreendimento.

“A obra não está atrasada, porém, o que podemos colocar como maior desafio é o período chuvoso, que gera dificuldades no processo. Trata-se de uma obra complexa, com grandes desafios. Estamos caminhando para que seja entregue ainda esse ano. Mas, se não for concluída ainda nesse período, a nova gestão entrega a rodoviária dentro de pouco tempo. Essa obra é um marco para a engenharia e para a arquitetura de Rondônia. E, principalmente, uma conquista para a sociedade”, pontuou o prefeito.

Na ocasião, Hildon Chaves também destacou o trabalho de bom êxito que os engenheiros da Prefeitura vêm executando, sem qualquer apontamento de irregularidades nas estruturas, mediante as fiscalizações que são prontamente realizadas.

“A obra está sendo muito bem executada para garantir segurança para a população. Reafirmo que não teremos uma data precisa neste momento. Porém, se a prefeitura entender que há condições técnicas, respeitando as instituições, mediante o posicionamento dessas, iremos acatar. Os porto-velhenses esperam por esse momento, pois temos hoje uma população imensa, numa rodoviária improvisada, que tem sofrido com as chuvas. Portanto, não faz sentido, por poucos detalhes, manter essa população em situação absolutamente precária, tendo um empreendimento como este que está praticamente pronto”, finalizou.

SOBRE A NOVA ESTRUTURA

São 8.457,59 metros quadrados de área construída, 13 plataformas de embarque e desembarque, 26 boxes e agências para as empresas, sala VIP, saguão de espera, praça de alimentação com oito lanchonetes e um restaurante, 11 lojas, área administrativa, fraldário e banheiros. Todo o trabalho está sob gerenciamento e fiscalização da Secretaria Municipal de Obras (Semob) e do projeto, elaborado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos (Semesc).

Além de entregar uma estrutura moderna, o empreendimento vai melhorar a mobilidade e o conforto para passageiros. Com a inauguração, a Prefeitura fomentará a economia local, tanto para os empreendedores que irão se estabelecer nas lojas, quanto para os comerciantes do entorno da rodoviária.