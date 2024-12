Decreto da Prefeitura de Porto Velho concede descontos para o pagamento do imposto

Publicado nesta quinta-feira​ ​(19​) o decreto 20.703, assinado pelo prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, ​que concede desconto no Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)​, referente ao exercício de 2025​, e na Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD) para o exercício de 2024.

A Prefeitura informa que será dado 10% de desconto sobre o valor do tributo para pagamento até o último dia útil do mês de janeiro e 5% de desconto para pagamento até o último dia útil do mês de fevereiro de 2025. Os contribuintes devem ficar atentos aos prazos para pagamento destes tributos.​

Os valores poderão ser consultados a partir do começo de janeiro no site da Semfaz.

​O pagamento do IPTU contribui de várias maneiras para o município, sendo uma das principais fontes de arrecadação das prefeituras. Esse imposto tem impacto direto no desenvolvimento e no bem-estar da cidade​.