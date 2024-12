Deputado Alex Redano discute CNH Social com diretor do DETRAN

Nesta quarta-feira (18), o deputado Alex Redano esteve em reunião com o diretor do DETRAN, Sandro Ricardo Rocha dos Santos, para tratar de um tema de grande relevância social: o projeto CNH Social. A iniciativa visa proporcionar a gratuidade no processo de habilitação para pessoas de baixa renda, garantindo mais acessibilidade e oportunidades.



Durante a conversa, o deputado destacou a importância do projeto como instrumento de inclusão social e desenvolvimento, ao permitir que cidadãos em situação de vulnerabilidade possam ter acesso à habilitação, ampliando suas chances no mercado de trabalho e promovendo maior mobilidade.

O diretor Sandro Ricardo Rocha dos Santos ressaltou o empenho do DETRAN em implementar programas que atendam às necessidades da população mais carente. “A CNH Social é uma ferramenta importante para promover cidadania e igualdade de oportunidades, facilitando o acesso à habilitação de forma gratuita”, afirmou.



O projeto está em fase de análise e busca parcerias para sua implementação efetiva no Estado. A expectativa é que a CNH Social beneficie milhares de pessoas, especialmente jovens que buscam ingressar no mercado de trabalho e famílias que enfrentam dificuldades financeiras.