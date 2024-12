Governo do Acre entrega revitalização da Casa da Cultura de Feijó

A manhã desta quarta-feira, 18, foi de celebração no município de Feijó, com a inauguração da revitalização da Casa da Cultura, no Parque Buritizal, onde antes funcionava a Casa de Leitura e que agora está climatizada e equipada para o oferecimento de cursos profissionalizantes.

Este é o 23º espaço revitalizado pelo governo do Estado por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) em dois anos. Outras obras estão em andamento na capital e no interior, e a expectativa é de que em 2025 sejam reabertos ao público para garantir ambientes cada vez mais confortáveis para as atividades dos fazedores de cultura.

Casa da Cultura de Feijó oferece novos espaços para a comunidade do município. Foto: Lucas Dutra/FEM

De acordo com o presidente da FEM, Minoru Kinpara, a entrega de uma Casa de Cultura é sempre uma grande satisfação. “Estamos aqui cumprindo a determinação do governador Gladson Cameli em proporcionar espaços modernos e funcionais não apenas aos nossos artistas, mas, também, para toda a população do município de Feijó. A participação do público é o que dará vida ao local. Precisamos do envolvimento de todos para que a Casa da Cultura cumpra sua função”, enfatiza Kinpara.

Presidente da FEM, Minoru Kinpara, destaca a importância da revitalização de espaços culturais em todo o estado. Foto: Lucas Dutra/FEM

O secretário Municipal de Cultura de Feijó, Eloilton Silveira, destacou a importância do local para os moradores do município. “A juventude de Feijó vai aproveitar bastante esse espaço, que agora oferece muitas atividades. Agradecemos ao professor Minoru e ao governador Gladson Cameli por essa atenção com o município”.

Antes, o espaço realizava atividades de contação de histórias, cantigas de rodas, rodadas de leitura, e agora também conta com uma sala de informática para dar suporte a cursos profissionalizantes.

Espaço climatizado e com equipamentos para oferecer à comunidade cursos profissionalizantes. Foto: Luca Dutra/FEM

Erasmo Aguiar, coordenador da Casa da Cultura de Feijó, está entusiasmado com as novidades. “Estamos muito felizes com a revitalização desse espaço, para dar continuidade às ações voltadas à cultura e, agora também, para o oferecimento de cursos profissionalizantes. Só temos a agradecer por todo esse apoio”.

