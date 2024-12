Prefeito Hildon Chaves entrega oito veículos para distritos e reafirma compromisso com a população

A entrega dos novos veículos para os administradores distritais marcou mais uma ação da atual gestão do prefeito Hildon Chaves à frente da Prefeitura de Porto Velho. A solenidade ocorreu nesta quinta-feira (12), no pátio do Prédio do Relógio, sede do executivo municipal, com a participação do chefe do executivo municipal, do titular da Superintendência Municipal de Integração Distrital (SMD), Heitor Santos Lozada, do Secretário-Geral de Governo (SGG), Jonathan Pacheco, dentre outros.

As chaves foram entregues aos administradores dos distritos de Jaci-Paraná; União Bandeirantes; Vista Alegre do Abunã; Extrema; Nova Califórnia; cada um contemplado com um veículo. A Defesa Civil também recebeu um e a SMD, dois carros. Ao todo a Prefeitura entregou cinco Fiat Strada Freedom CS13 carroceria aberta (2024/2025); dois Fiat Strada Freedom CS13 cabine dupla (2024/2025) e um VW/Saveiro CD RB cabine dupla (2024/2025).

A duração de locação é de seis meses. A locação assegura a garantia e a manutenção dos veículos e visa fornecer suporte logístico eficiente aos distritos, garantindo o atendimento das demandas operacionais e administrativas, como transporte de equipes materiais e execução de atividades relacionadas à prestação de serviços públicos. Garantir maior agilidade, flexibilidade e economia do deslocamento, promovendo a continuidade e também nas ações desenvolvidas em cada distrito.

Chaves reafirmou o compromisso com a população dos distritos. “O objetivo é oferecer maior agilidade e economia no deslocamento, promovendo a continuidade e a qualidade das ações desenvolvidas em cada distritos".

Em seu pronunciamento, o prefeito Hildon Chaves lembrou como os distritos eram relegados ao esquecimento pelas administrações anteriores. “E de lá pra cá, com o nosso compromisso, e tem que ser dessa forma, com os nossos distritos, concluímos uma obra importante iniciada na gestão do prefeito Roberto Sobrinho, e que ficou paralisada por vários anos. Estou me referindo a UPA de Jaci-Paraná. Aquela UPA, com certeza, já salvou centenas de vidas".

A criação da Superintendência Municipal Distrital, que é uma inovação na história da Prefeitura de Porto Velho, significou o reconhecimento da importância dos distritos e seus moradores. “Quando iam alguns veículos para os distritos, era o refúgio aqui da cidade. A nossa gestão, há algum tempo, mudou essa realidade, trazendo, em primeiro lugar, dignidade para os moradores dos distritos, na medida que demos melhores condições de trabalho para essas equipes. Parabéns a todos na Superintendência Distrital", disse.

De acordo com o prefeito, a entrega dos oito carros é um reforço no atendimento e no compromisso da Prefeitura de Porto Velho, não só com a área urbana da capital, mas, principalmente, com os distritos. “É fundamental para os deslocamentos dos nossos administradores. São veículos locados, mas são todos novos e toda a manutenção é de responsabilidade da empresa que está alocando esses veículos para a Prefeitura”, declarou.

EMPENHO DA ATUAL GESTÃO

O superintendente da SMD, Heitor Santos Lozada, ressaltou que nos seis meses à frente da Superintendência foram reformadas todas as sedes administrativas de cada distrito, com o objetivo de oferecer bem-estar para a comunidade mediante as ações dos administradores. “Foi graças ao empenho do prefeito Hildon Chaves, que trouxemos melhoria para os distritos e comunidades. Hoje entregamos os veículos para os administradores e isso é o comprometimento da atual gestão com os distritos e que eles sirvam para o bem comum, para atender as políticas públicas para que possamos cada vez mais melhorar nossos trabalhos”, pontuou.

JACI-PARANÁ

O administrador do distrito de Jaci-Paraná, José da Conceição Silva, na função desde 2029, agradeceu a entrega do veículo, que está dando condições para a realização do seu trabalho junto à comunidade local. “O administrador, como dizem, é um faz tudo. Fazemos o acompanhamento aos trabalhos gerais de limpeza, de manutenção de estrada, reforma de ponte, acompanha o maquinário. Este veículo que recebemos hoje vai agilizar a realização das demandas”.

VISTA ALEGRE DO ABUNÃ

Adenis Rodrigues, administrador de Vista Alegre do Abunã, falou que o veículo recebido é de fundamental importância para a realização do seu trabalho. “São muitos locais que precisamos visitar e sem um carro adequado, fica difícil cumprir nossa missão. O carro é primordial e agradeço ao prefeito, que nestes oito anos fez uma gestão excelente”, finalizou.

DEFESA CIVIL

Para o coordenador da Defesa Civil, Elias Ribeiro, que também recebeu um dos carros, é uma conquista, porque cada vez que o Poder Público olha para a Defesa Civil, é em resposta ao clamor da população. “Em 2023 sofremos com aquela crise hídrica, e depois, em 2024, ela se intensificou. Então, toda essa estrutura que foi investida nos últimos tempos, toda essa estrutura contribuiu para que pudéssemos dar uma resposta à altura que a população merecia. Este utilitário para nós é essencial, porque estamos sempre em contato com as comunidades, com a zona rural, na distribuição de água, cesta básica, então o utilitário é ideal para a nossa demanda”, afirmou.