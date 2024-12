Prefeitura de Porto Velho realiza festival de celebração pelas conquistas de 2024 do Programa Talentos do Futuro

Com a participação de atletas, professores, familiares, responsáveis e amigos, a Prefeitura de Porto Velho, por meio Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), realizou na manhã de sábado (14), na Vila Olímpica Chiquilito Erse, um evento de celebração das atividades e conquistas desportivas de 2024 do Programa Talentos do Futuro. Descontração e animação não faltaram à ocasião, que iniciou às 8h e encerrou-se ao meio-dia. Além de muita competição nas várias modalidades, como judô, futsal, futebol de campo, natação, vôlei, basquete, entre outras, os participantes tiveram uma pausa para o lanche e no final houve a entrega de medalhas de participação.

Brincadeiras como ping-pong, pebolim e outras recreações fizeram parte da programação especialmente preparada pela equipe responsável, tendo à frente o diretor do programa, Vanderlei Trindade. "O ano de 2024 foi mais um em que o projeto atendeu inúmeras crianças de várias regiões da cidade e fechamos com um balanço positivo. Temos inscritos mais de 2 mil crianças e adolescentes, que atendemos em duas unidades, tanto na área central de Porto Velho, como também no distrito baixo Madeira e da BR-364".

O festival é realizado tanto no final do semestre, como no encerramento anual. "O objetivo é reunirmos o máximo de crianças e adolescentes inscritas no programa, e então promovemos torneios, rua de lazer, distribuição de lanche, e entrega de medalhas. A tendência do programa é crescer cada vez mais. Costumo dizer que o objetivo principal do Talentos do Futuro não é formar atleta, é ajudar na formação do caráter do cidadão. A formação de atletas de alto nível já é consequência. É óbvio que já temos modalidades nas quais alguns dos nossos atletas já estão se destacando", afirmou.

Evento contou com competição nas várias modalidades, como judô, futsal, futebol de campo, entre outras

Para o professor de Educação Física, Gustavo Margonar, que trabalha com a modalidade karatê, o programa tem importância imensurável para a formação esportiva, para a questão da coordenação e desenvolvimento motora dos alunos, tanto daqueles com potencial para desenvolver o esporte, quanto aqueles que têm necessidades especiais com relação a problemas de transtornos psicológicos, que conseguem ter um atendimento diferenciado e desenvolver suas potencialidades e conseguir trilhar um caminho de sucesso no esporte.

Alunos mais graduados integram o programa há mais tempo e possuem mais técnica

Segundo a professora de judô, Alda Cristina Barbosa, à frente do projeto “Judô pela Vida”, que integra o programa, a iniciativa é uma ferramenta de grande importância para a descoberta de novos talentos esportivos. "Aqui temos vários alunos destaques, pois participamos da primeira e segunda etapas do campeonato estadual, com apoio incondicionalmente da Semes. E agora, no final de novembro, fomos classificados para participar do Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô, em Ribeirão das Neves, Minas Gerais.

Alda acrescentou que os alunos mais graduados integram o programa há mais tempo e possuem mais técnica para elevar o nome do judô rondoniense.

Ao final das competições, os participantes receberam medalhas

MÃES DOS ATLETAS ELOGIAM PROGRAMA

Maria Aparecida, Arlete e Alexandra têm filhos matriculados no Programa Talentos do Futuro em várias modalidades. As três mães foram unânimes ao afirmarem que seus meninos e meninas treinam e se dedicam com o objetivo de se tornarem atletas profissionais. Outro ponto no qual o trio foi enfático, foi a importância do Programa e a diferença que está fazendo em suas vidas.

Pablo Luan, 13, pratica basquete há dois anos e conforme sua mãe, Maria Parecida Ferreira, o garoto está gostando e tem o sonho de se tornar atleta profissional na modalidade. "O Talentos do Futuro tem sido uma bênção porque meu filho, que vivia ansioso no período da pandemia, pôde fazer novos amigos e também praticar uma atividade esportiva. Posso afirmar que tem sido um diferencial na vida dele, pois conheceu o basquete e se apaixonou".

Arlete dos Santos Lopes é mãe do aluno Lucas Rafael, que participa do judô, pratica natação na Vila Olímpica e integra o Talentos do Futuro há mais de um ano. Ela destacou que neste período o filho teve melhorias na coordenação motora, e na socialização com as pessoas. "Tenho observado excelentes resultados a partir da prática esportiva e estou muito satisfeita com o Programa, uma iniciativa importante, pois está tirando as crianças e adolescentes das ruas, e dando incentivo, motivação e também disciplina", falou.

Alessandra Matsuo contou que tem duas filhas inscritas e conta a diferença que o esporte faz na vida das meninas

Alessandra Matsuo contou que tem duas filhas inscritas. A Marjorie, 13, pratica judô, e a Samanta, 11, faz ginástica. "A Samanta é uma criança atípica, e desde de sua entrada no Talentos do Futuro, houve melhora no desenvolvimento com socialização, coordenação motora, isso em menos de um ano. E a Marjorie, no judô, também mudou. Ela sempre foi muito ansiosa, e desde que entrou para as aulas de judô, tem ajudado inclusive na parte de organização".

Ela não poupou elogios ao Programa. "É excelente e conta com profissionais muito bons e dedicados, que dão atenção aos alunos e levam as atividades com seriedade. A Marjorie, inclusive, já foi para fora, competiu, ganhou medalha, em menos de um ano. No início até pensei que ela iria desistir, mas está firme porque seu objetivo é se tornar uma atleta de destaque", finalizou.

ESPAÇOS PARA A PRÁTICA ESPORTIVA

As atividades do Programa aconteceram ao longo do ano no Ginásio Eduardo Lima e Silva, Quadra Poliesportiva Sérgio Carvalho, Quadra Três Marias, Quadra João Lima e ainda na Vila Olímpica Chiquilito Erse. Os alunos recebem uniformes e lanche durante os treinos.

Para 2025, conforme o coordenador, a expectativa é atingir mais alunos da cidade e distritos, para dar oportunidade a mais crianças e jovens de participarem do projeto, além da participação em campeonatos regionais, estaduais e até nacionais. O programa oportuniza para crianças e adolescentes do município a prática esportiva, atendendo gratuitamente diversos alunos.

A professora de judô, Alda Cristina Barbosa, à frente do projeto “Judô pela Vida”

TALENTOS DO FUTURO

O Programa é uma iniciativa da Prefeitura de Porto Velho e aporte da Semes com o objetivo melhorar aspectos físicos, sociais e mentais de crianças e jovens porto-velhenses, entre os 6 e 17 anos, que participam gratuitamente das escolinhas esportivas em 13 modalidades disponibilizadas na capital e nos distritos.

MODALIDADES

As aulas são de karatê, taekwondo, judô, futsal, vôlei, futebol de campo, basquete, handebol, natação, capoeira, xadrez e ginástica rítmica. Os treinos acontecem em vários polos: Ginásio Eduardo Lima e Silva (Dudu), Quadra Sérgio Carvalho, Parque Aquático Vinícius Danin, Vila Olímpica, Chiquilito Erse, Quadra João Lima de Souza, Academia Dragon, Associação Jardim Santana, Quadra do bairro Três Marias e outros pontos espalhados pelos distritos.