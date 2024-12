Feira da Mulher Empreendedora segue com programação de dezembro

Transformando vidas, valorizando o empreendedorismo feminino e a inclusão no mercado de trabalho, a Prefeitura de Porto Velho, por meio do Departamento de Políticas Públicas para Mulheres (DPPM), da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres (CPPM), segue com programação da Feira da Mulher Empreendedora até o dia 20 de dezembro, em parceria com diversas instituições, em vários pontos da cidade.

Criada em 2017 pelo DPPM da Prefeitura de Porto Velho, além de valorizar a mão de obra de trabalho feminino, a feira acontece mensalmente e é um expressivo meio de fomento da economia local, com diversas ações destinadas ao empoderamento feminino, gerando renda, promovendo a visibilidade e o reconhecimento do empreendedorismo da mulher.

Através da feira, pequenas empreendedoras e mulheres em vulnerabilidade social tiveram a oportunidade de abrir seu próprio negócio, proporcionando para essas mulheres, a independência financeira, que já transformou de maneira significativa, a vida dessas empreendedoras. Através da Feira da Mulher Empreendedora, centenas de mulheres conseguiram sair do anonimato e se inserir no mercado de trabalho, trazendo renda para sua família.

O artesanato é o carro-chefe da feira

Além de viabilizar o desenvolvimento da economia local, a feira tem como iniciativa, aumentar o alcance dos trabalhos expostos nas feiras, promovendo as exposições em locais estratégicos da cidade, estimulando a geração de renda e fortalecendo a rede de apoio entre as participantes. Durante a feira, as mulheres expõem e comercializam seus produtos, como artesanatos, plantas ornamentais, papelaria, camisetas, acessórios, cosméticos, semijoias, gastronomia, entre outros.

Confira a programação de dezembro:

19/12 (Quinta-feira) - Realização da Feira da Mulher Empreendedora em parceria com o Fórum Geral de Porto Velho–RO César Montenegro

Serviços: Exposição e comercialização de produtos das mulheres empreendedoras

Horário: 7h às 14h

Local: Av. Pinheiro Machado 777, bairro Olaria. OBS: Entrada pela Gonçalves Dias.

Realização da Feira da Mulher Empreendedora em parceria com a Assembleia Legislativa–RO

Serviços: Exposição e comercialização de produtos das mulheres Empreendedoras

Horário: 7h30 às 13h30

Local: Assembleia Legislativa, r. José Camacho, 2562, bairro Olaria

20/12 (Sexta-feira) - Participação do projeto Feira da Mulher Empreendedora no Prêmio Mulheres Negras

Horário: 17h às 21h

Local: Teatro Guaporé, rua, Tabajara, 148, bairro Olaria