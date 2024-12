Espetáculo “A Menina e a roseira: o nascimento de Jesus” acontece nos dias 22 e 28 de dezembro, em Porto Velho

A população de Porto Velho vai poder acompanhar, nos dias 22 e 28 de dezembro, a apresentação do espetáculo “A Menina e a Roseira: O Nascimento de Jesus”, realizado pelo elenco da Fundação Cultural do Estado de Rondônia (Funcer). O evento, promovido pelo governo de Rondônia, vai acontecer no Teatro Estadual Palácio das Artes, localizado na Avenida Presidente Dutra, n° 4.183, Bairro Olaria, em Porto Velho. A entrada do evento será 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado a comunidades carentes.

O espetáculo conta a história inspiradora de Lisa, uma menina com deficiência visual que muda-se para um sítio com sua família. Em um quintal malcuidado, através de sua imaginação, descobrirá a superação de traumas familiares (violência doméstica), com a ajuda da Roseira e seus novos amigos da natureza. Na segunda parte do espetáculo, Lisa se envolve em uma experiência inesquecível. Através da história do Nascimento de Jesus ela e os amigos aprenderão sobre amor e união no presépio vivente.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o evento celebra a riqueza cultural da região e reforça a promoção de ações de responsabilidade social, evidenciando que a arte pode ser uma poderosa ferramenta para promover a qualidade de vida e bem-estar coletivo.

O gestor da Fundação Cultural do Estado de Rondônia, Nery Rodrigues, enfatiza que “essa é mais uma iniciativa que promove a valorização da cultura e o fortalecimento da identidade regional. O teatro é uma forma poderosa de unir arte, educação e espiritualidade, e tenho certeza de que o público ficará profundamente tocado por essa história.”