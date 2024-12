Hospital João Paulo II realiza quase 20 mil atendimentos no segundo semestre de 2024

Ponto de atendimento de urgência e emergência, o Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II (HPSJPII) atendeu, no segundo semestre de 2024, quase 20 mil pessoas, distribuídas entre pacientes regulados, encaminhados e demanda espontânea. Entre os meses de julho a 10 de dezembro, a unidade hospitalar atendeu um total de 19.770 pacientes de Porto Velho, municípios de Rondônia, Acre (Rio Branco) e Amazonas (Humaitá e Lábrea), além de pacientes do país vizinho, Bolívia.

De acordo com o Indicador de Performance do HPSJPII, que identifica as entradas de pacientes, nos últimos seis meses, foram atendidos por demanda espontânea 6.680 pacientes. Essas pessoas procuraram diretamente o hospital para atendimento emergencial. Outros 9.596 foram encaminhados, ou seja, pacientes que foram enviados por outras unidades de saúde, e 3.494 atendimentos ocorreram através da regulação do hospital, ou seja, agendados por meio do sistema de regulação da unidade hospitalar.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as políticas públicas de saúde do estado asseguram maior eficácia no atendimento à população. “O governo segue investindo e trabalhando para garantir um atendimento de saúde pública com agilidade e eficiência”, ressaltou.

REGULAÇÃO EFICIENTE

Uma das estratégias realizadas pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesau) é a centralização da regulação de leitos para garantir a qualidade de atendimento no João Paulo II. A unidade hospitalar possui médicos direcionados à porta de entrada do hospital para orientar as internações conforme a gravidade dos casos. A regulação assegura a redução do tempo de espera e otimiza o uso dos leitos disponíveis. O método dessa triagem garante que os pacientes que chegam espontaneamente, sejam atendidos, priorizando os casos mais graves; organizando o fluxo de maneira equitativa.

Segundo a diretora-geral do João Paulo II, Nathália Vitorino Bezerra, esta estratégia prioriza os casos de acordo com a classificação de risco. “Quando surge uma vaga, a transferência é imediata, permitindo assim, uma resposta ágil e eficiente. Isso tem melhorado o fluxo de atendimento aos pacientes que chegam de todas as regiões do estado e de localidades vizinhas”, explicou.

Os casos de pacientes encaminhados de outras unidades se destacam:

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Zona Sul – 331 atendimentos

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Zona Leste – 287 atendimentos

Policlínica Ana Adelaide – 293 atendimentos

O secretário da Sesau, Jefferson Rocha, salientou que, o governo reafirma o empenho com a saúde pública, apresentando estratégias eficientes para o atendimento aos pacientes que chegam ao João Paulo II. “Temos uma das principais unidades de referência no estado, e os números refletem não apenas o volume de atendimentos, mas também a complexidade dos casos provenientes de diversas localidades e, sobretudo, a eficiência dos servidores de saúde no atendimento em uma unidade de urgência e emergência.”