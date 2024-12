Junior Lopes é preso na Operação “Dionísio” na capital

O Ministério Público de Rondônia, por meio do seu Grupo de Atuação Especial de Defesa do Patrimônio Público e Combate à Corrupção (GAEC), com o auxílio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco); do Centro de Atividades Extrajudiciais (CAEX) E da Polícia Civil, deflagrou, na manhã desta sexta-feira,(13/12), a 2ª fase da Operação “Dionísio”, em Porto Velho.