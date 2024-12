Quase mil presentes arrecadados no TJRO são entregues à campanha

Os sonhos de crianças da rede pública de Porto Velho para este Natal se materializaram nesta quinta-feira, 12, graças a uma rede de solidariedade composta por magistrados(as) e servidores (as) do Poder Judiciário de Rondônia que aderiram mais uma vez à campanha Papai Noel dos Correios. Os mais de 900 presentes foram entregues pelo presidente do TJRO, desembargador Raduan Miguel Filho, ao superintendente dos Correios, Lucindo Pereira com a presença especial do Papai Noel.

Os presentes, arrecadados no edifício-sede, Fórum Geral e Escola da Magistratura, serão destinados às crianças de escolas da rede pública que escreveram em cartinhas endereçadas ao Papai Noel, seus desejos de fim de ano. “Mais uma vez o Tribunal de Justiça de Rondônia prometeu e está entregando hoje esses presentes, realizando os sonhos de muitas crianças”, destacou o presidente do TJRO, ao enaltecer a adesão de magistrados e servidores. A entrega também teve a presença do juiz secretário-geral do TJRO, Rinaldo Forti e da secretária administrativa, Elaine Bettanin.

Para a entrega foi necessária uma força-tarefa. “O melhor de tudo não é para a criança que recebeu, é para nós mesmos, pois eleva nosso espírito e traz paz”, disse o superintendente dos Correios ao agradecer a parceria da instituições.