Natal de Portas Abertas segue com programação cultural e projeções 3D a partir do dia 13

Após a abertura oficial realizada na segunda-feira (9), o Natal de Portas Abertas da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) segue encantando o público com uma programação diversificada e cheia de magia. As atrações culturais e as projeções mapeadas em 3D terão continuidade a partir desta sexta-feira (13), proporcionando noites especiais para toda a família até o dia 5 de janeiro de 2025.

As projeções em 3D, um dos destaques do evento, acontecerão em três horários por noite: 19h30, 20h30 e 21h30. Transformando a fachada da Alero em um espetáculo de luzes, cores e imagens natalinas, as exibições atraíram os olhares e despertaram o encanto dos visitantes na abertura e seguem até o dia 29 de dezembro.

Além disso, o público poderá prestigiar, até o dia 23 de dezembro, apresentações culturais com corais natalinos, orquestras instrumentais, shows musicais com talentos locais, ballet temático e espetáculos de dança e teatro. O tradicional acendimento das luzes, que marca o início das atividades diárias, ocorrerá sempre às 19h.

Durante as noites, os visitantes terão a oportunidade de participar de outras atividades, como visitar a feira de artesanato, com peças únicas de artistas locais, e desfrutar da área gastronômica, que oferece opções variadas de alimentação.

O Natal de Portas Abertas é uma iniciativa inédita da Assembleia Legislativa, que une o espírito natalino à transparência e acessibilidade do Poder Legislativo. A proposta é criar um espaço de união, celebração e cidadania, aproximando a população do ambiente político em um clima festivo e acolhedor.

Confira a programação aqui.