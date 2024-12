Capacitação prepara candidatos ao projeto “Apadrinhando uma História”

A Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), via Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas), do Departamento de Proteção Social Especial (DPSE), realizará na próxima sexta-feira (13), às 19h30, e no sábado (14), às 9h, o curso de formação para os interessados em participar do projeto “Apadrinhando uma História”.

A capacitação será realizada na sede do Creas, à rua Geraldo Ferreira, nº 2176, bairro Agenor de Carvalho. Os que pretendem participar do projeto podem fazer suas inscrições no local do evento. Mais informações pelo telefone (69) 98473-3849, e e-mail: apadrinhandoumahistó[email protected].

Segundo o secretário da Semasf, Claudi Rocha, o projeto propicia, de forma individualizada, a convivência familiar e comunitária para crianças e adolescentes que estão em instituições. “Os padrinhos e madrinhas acompanham as conquistas diárias, as datas festivas, as dificuldades escolares ou afetivas, a conquista de autonomia. Permeadas por afeto e carinho verdadeiros, as relações são de longo prazo e os resultados, de prazo maior ainda: para a vida toda”, explica.

“Quer ser um padrinho ou uma madrinha de uma criança, ou adolescente em medida de proteção? Venha participar do nosso curso de formação”, conclama Glenda Vieira, coordenadora do projeto "Apadrinhando uma História".

OS TIPOS DE APADRINHAMENTO

- Padrinho provedor: é aquele que dá suporte material ou financeiro à criança e ao adolescente, seja com a doação de materiais escolares, calçados, brinquedos, seja com o patrocínio de cursos profissionalizantes, reforço escolar e prática esportiva, dentre outros.

- Padrinho prestador de serviços: consiste no profissional liberal que se cadastra para atender conforme sua especialidade de trabalho as crianças e adolescentes acolhidas institucionalmente. Nesta modalidade, além de pessoas físicas, também empresas, clínicas ou instituições podem se cadastrar.

- Padrinho afetivo: é aquele que se dispõe a dar afeto à criança/adolescente acolhido institucionalmente, visitando regularmente, buscando para passar finais de semana, feriados ou férias escolares em sua companhia, garantindo assim a convivência familiar e comunitária.