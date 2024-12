Escola de Música do Acre apresenta Cantata de Natal neste domingo em frente ao Palácio Rio Branco

As escadarias e janelas do Palácio Rio Branco, no centro da capital acreana, receberão no próximo domingo, 15, às 19 horas, um dos tradicionais eventos de celebração coletiva do período natalino: a Cantata de Natal.

O espetáculo é promovido pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), sendo apresentado pelos estudantes e professores da Escola de Música do Acre (Emac).

Cantata de Natal será apresentada em frente ao Palácio Rio Branco, no próximo domingo, 15. Foto: Marcos Vicentti/Secom

Mais de 150 músicos compõem o conjunto que irá se apresentar: cantores, instrumentistas de cordas friccionadas que formam uma grande orquestra e uma banda-base com bateria, baixo, violão, guitarra, teclado e flauta.

A regência do espetáculo será do maestro Afonso Portela, docente efetivo da SEE, doutorando em música pela Universidade Estadual de Santa Catarina (Udesc) e representante do Acre no 3º Congresso Internacional de Música, na cidade de Lisboa, em Portugal, em fevereiro de 2025.

Muitas famílias prestigiam concerto natalino na praça do Palácio Rio Branco. Foto: Neto Lucena/Secom

“Como já se tornou um ato tradicional na gestão do governador Gladson Cameli, quero convidar a população da capital para prestigiar a iluminação natalina da praça do Palácio Rio Branco e assistir à Cantata de Natal, para conferir os talentos dos nossos estudantes e membros da comunidade”, destaca o coordenador-geral da Emac, Adson Barbosa.

O repertório é composto por canções de domínio popular, alusivas ao período natalino, para celebrar o nascimento do Menino Jesus, por meio da execução de um repertório que inclui Então é Natal, Noite Feliz, Bate o Sino, Estrela de Natal, Glória e Aleluia, entre outras surpresas.

Mais de 150 músicos participarão da Cantata de Natal de 2024. Foto: Neto Lucena/Secom

A Cantata de Natal recebe o apoio de: Coletivo de Cordas Friccionadas (Ufac/Emac), Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).

The post Escola de Música do Acre apresenta Cantata de Natal neste domingo em frente ao Palácio Rio Branco appeared first on Noticias do Acre .