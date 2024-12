Assembleia Legislativa abre o “Natal de Portas Abertas” e inaugura a decoração natalina da Casa de Leis

O clima natalino chegou na Assembleia Legislativa de Rondônia, com a abertura na noite de segunda-feira (09), do “Natal de Portas Abertas”, na Casa de Leis. Foi também a inauguração da iluminação e da decoração natalina no local. O evento contou com a presença de vários deputados estaduais e federais; do prefeito Léo Moraes; vereadores e representantes dos Poderes Judiciário e Executivo.

A abertura foi feita pelo presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Marcelo Cruz, que saudou a presença de todos e lembrou do espírito natalino. Em seguida, o superintendente dos Correios, Lucindo Pereira, também saudou os presentes.

O “Natal de Portas Abertas”, contou também com fogos de artificio, além de figuras tradicionais dessa época do ano, como os Três Reis Magos e, claro, o Papai Noel, que fez o delírio das crianças que estavam no local.



Conhecendo a Assembleia



Visando reforçar ainda mais as lembranças do Natal para todos os presentes, o coral Vozes do Legislativo, cantou várias músicas com temas natalinos. Praticamente toda a área externa da Casa de Leis foi tomada por famílias que vieram prestigiar a celebração.

Durante a apresentação musical, um show à parte saudou todos os que estavam presentes. Foram as projeções mapeadas em 3D no prédio da Assembleia Legislativa de Rondônia. Essas imagens são de temas natalinos e sobre a história do estado de Rondônia, em vídeos de três minutos cada que serão apresentados todas as noites no local, a partir das 20h, com intervalo de meia hora entre eles.

Para aproximar ainda mais a Assembleia Legislativa da população, durante os finais de semana, terão visitas guiadas ao plenário da Casa de Leis. Nesse local, ocorrem as votações de projetos que impactam a vida dos rondonienses. Outro espaço a ser visitado é a presidência do Poder Legislativo. Os tours pelo interior da Casa de Leis terão duração de 30 minutos e serão conduzidos por servidores da Assembleia. Eles explicaram todo o funcionamento do processo legislativo.

Para fechar essa primeira noite do “Natal de Portas Abertas”, o coral da Igreja Metodista Wesleyana se apresentou, brindando a todos com memoráveis canções natalinas. Toda a decoração permanecerá no prédio da Assembleia Legislativa até o dia 5 de janeiro de 2025.