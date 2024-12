Apresentações de soluções para o mercado e ações do Ecossistema de Inovação Vale do Madeira marcam encerramento do IV Fórum

O encerramento do IV Fórum de Inovação de Porto Velho, na última sexta-feira (6), no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, contou com a realização do Demoday, momento em que os empreendedores de startups apresentam as suas soluções para o mercado, e com a apresentação do resumo das ações do Ecossistema de Inovação Vale do Madeira. A IV edição é mais uma iniciativa da Prefeitura, sob gestão de Hildon Chaves, organizada pela Agência de Desenvolvimento de Porto Velho (ADPVH).

O Demoday contou com a participação de seis startups de diferentes municípios. Cada uma representando um Campus da Universidade Federal de Rondônia (Unir). As startups apresentaram um produto de solução para o mercado e foram avaliadas por uma banca examinadora, composta por convidados e pelo presidente da ADPVH, Leandro Dill. As apresentações valeram prêmios em dinheiro para primeiro, segundo e terceiro lugar. Uma forma de motivar ainda mais os empreendedores. As startups convidadas foram: Pet Siiter, de Guajará Mirim; Ecovet Cosméticos, de Rolim de Moura; Ialuris, de Cacoal; Me Leva, de Porto Velho; @Reciclo, de Ji-Paraná; e Feira Agro Família, de Presidente Médici.

Conforme explanado pelo vice-reitor da Unir, Denny Mesquita, a apresentação das startups é a consolidação do programa Unir SocioEmpreendedora, que foi realizado em todos os campos da universidade, pelo estado. As startups campeãs de cada campo vieram para o Demoday, onde tiveram a oportunidade de apresentar os seus produtos.

“A gente sempre estimula os empreendedores a dar continuidade aos projetos, independente do resultado. Pois estes podem avançar e gerar grandes resultados a partir disso. A exemplo do que aconteceu nos últimos anos, com startups em andamento com seus projetos. Com o valor de premiação, os ganhadores podem dividir entre os membros da equipe, ou alguns, até mesmo, preferem aplicar no próprio negócio”, frisou o vice-reitor da Unir.

Durante os três dias de Fórum, convidados de referência na inovação em âmbito nacional estiveram presentes

Denny Mesquita também destacou a importância da promoção do Fórum. “É necessário para que a nossa Capital possa continuar avançando. E o que foi discutido aqui, serve para o desenvolvimento de todo o estado. Certamente, algo muito positivo e espero que nas próximas edições possamos ter a maior adesão, com a participação da sociedade rondoniense de maneira geral. Essa é uma visão diferenciada da gestão municipal, pois quando se começa a inovar na gestão pública, a gente começa a ter uma melhor tomada de decisão. E o resultado já é notório na própria gestão municipal, que vem fazendo a diferença. A Unir está sempre disposta a continuar colaborando com todas essas iniciativas, tanto com a gestão municipal, quanto estadual”, finalizou.

Conheça as startups ganhadoras:

1º lugar: Ialuris, de Cacoal, que fez uso da inteligência artificial para escritórios de advocacia que automatiza petições e acompanha andamento de processos;

2º lugar: Ecovet Cosméticos, de Rolim de Moura, fitoterápico para controle de carrapato em pets;

3º lugar: Me Leva, de Porto Velho, desenvolvimento de marketplace de rotas turísticas.

O último dia de Fórum também contou com a presença do Head de Inovação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em Rondônia, Rangel Miranda, que avaliou de forma positiva a realização da quarta edição.

Apresentações Demoday valeram prêmios em dinheiro para primeiro, segundo e terceiro lugar

“O balanço que a gente faz é algo totalmente favorável, pois conseguimos reunir os principais atores do ecossistema, um trabalho que a gente vem desenvolvendo desde 2022. Tivemos a oportunidade de lançar o CatalisaGov, um grande projeto que vai trazer fomento na economia local, através do incentivo às compras públicas, por meio da inovação. Uma estratégia muito bem desenhada e solidificada pelo sistema Sebrae. E essa parceria com a prefeitura, através da Agência de Desenvolvimento é de extrema importância. Contamos ainda com diversos painéis falando de sustentabilidade e oportunidades para a região amazônica, com startups promissoras. A gente sai feliz com essa edição e já com grandes expectativas para 2025”, declarou Miranda.

AÇÕES DO ECOSSISTEMA

O presidente da ADPVH e do Ecossistema de Inovação Vale do Madeira, Leandro Dill fez o resumo das ações durante os últimos dois anos. “O Ecossistema de Inovação se consolida com esse segundo Summit, que aconteceu nos dias 4,5 e 6 de dezembro, que reforça a ascensão meteórica que o ecossistema vem sofrendo nos últimos dois anos de criação e a ADPVH apoia esse movimento, por meio de seus diversos parceiros, que mostraram o sucesso que foi esse evento em nossa Capital. Esse fomento é importante porque foi a primeira vez que no Fórum de Inovação de Porto Velho, pudemos observar empresas nascentes em tecnologia, novas startups surgindo, a partir desse contexto de interação interinstitucional. Tivemos debates importantes sobre como desenvolver uma cidade inteligente no cenário amazônico. E o Fórum vem respondendo isso, com as principais inovações”, destacou.

Durante os três dias de Fórum, convidados de referência na inovação em âmbito nacional estiveram presentes, além de empreendedores de startups, que tiveram a oportunidade de apresentar seus produtos em exposição. A programação foi transmitida ao vivo pelo Youtube, no canal oficial da Prefeitura de Porto Velho.