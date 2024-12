Confraternização encerra atividades de 2024 do CCI de Porto Velho

O Centro de Convivência do Idoso (CCI), da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), da Prefeitura de Porto Velho, encerrou suas atividades do ano 2024, na manhã do último sábado (7), com festa de confraternização dos usuários e convidados, das 8h às 12h. O CCI de Porto Velho está localizado à avenida Amazonas, nº 6888, bairro Tiradentes.

A celebração contou com várias atrações, como a tradicional Dança do Carimbó pelo Grupo Renascer do CCI, apresentação do Coral dos Idosos na abertura do evento, a Dança da Peneira pelo grupo Domínio de Cristal, música ao vivo sob o comando do músico e cantor Tonhão, com participação do compositor e cantor rondoniense Ciro Rodrigues. Papai e Mamãe Noel receberam os convidados.

O evento contou ainda com sorteio de brindes aos participantes, inclusive uma bicicleta, doada pela Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), que também colaborou com a organização do trânsito em frente ao CCI, dando segurança aos idosos que chegavam para a festa.

Os motociclistas da Associação dos Motoclubes, Moto Grupos e Motociclistas do Estado de Rondônia (Amoron) estiveram presentes apoiando a confraternização dos idosos e foram os responsáveis pela preparação do almoço oferecido aos participantes da festa.

Além das atrações musiciais, também houve sorteio de brindes

A secretária-adjunta da Semasf, Silvana Chaves, esteve presente na festa, prestigiando a confraternização do CCI e elogiou a equipe do Centro, sob gerência da assistente social, Rose Vieira, pela dedicação e organização do evento.

A gerente do CCI, Rose Vieira, disse que “foi um momento de celebração e agradecimento por tudo que realizamos no ano de 2024. Uma festa realizada com empenho e carinho para os nossos idosos, foi a nossa confraternização de Natal e de final de ano”.