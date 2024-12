Festa dos Jornalistas arrecada quase uma tonelada de alimentos

Foram exatos 897 quilos de alimentos não perecíveis arrecadados na 12ª Festa dos Jornalistas, que aconteceu no último final de semana, no clube da OAB reunindo cerca de 400 profissionais da comunicação rondoniense. Os alimentos arrecadados em troca das camisetas e entrada da confraternização, serão doados para profissionais de comunicação que estão em dificuldades financeiras e os demais encaminhados para ação social da primeira dama e deputada, Ieda Chaves, maior apoiadora do evento.

“Não tenho palavras para descrever o sentimento de gratidão, de dever cumprido para a grandiosidade que foi esta 12ª Festa de Confraternização dos Jornalistas. Agradeço em nome do grupo União dos Jornalistas a todos que ajudaram o evento de uma forma ou de outra”, disse emocionada a presidente do grupo, jornalista Yalle Dantas.

A realização do evento somente foi possível graças ao apoio e patrocínio das seguintes personalidades e empresas: OAB/RO, a primeira dama Ieda Chaves, principal apoiadora com o patrocínio integral da Feijoada, prefeito Hildon Chaves, Silvinho Santos e Dj Kaú Gomes, Mister Louren Eventos e Federal Burguer; Guilherme Erse; Toca do Coelho, Fecomércio, Dullin Sorvetes, Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (Fiero), Chopp Coronel Church, Dydyo Refrigerantes, Banda do Vai Quem Quer (BVQQ), presidente da ALE Marcelo Cruz, o deputado estadual Dr. Luiz do Hospital, Grupo Rovema, a secretaria de Comunicação do Governo, Rosangela Silva, do superintendente de Comunicação da Prefeitura de Porto Velho Alessandro Lubiana, secretário Seagri e jornalista Luíz Paulo, as deputadas federal Silvia Cristine Cristiane Lopes, dos senadores Confúcio Moura e Marcos Rogério, além do vereador Everaldo Fogaça; do site News Rondônia (aluguel das mesas e cadeiras); e escritório Capitão Assessoria Contábil de Ariquemes, além da OCB/RO.