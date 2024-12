Deputado Alex Redano entrega veículo para a ADRA em Porto Velho

O deputado Alex Redano (Republicanos), entregou um veículo para a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (Adra). O veículo foi adquirido através de uma emenda parlamentar. A entrega aconteceu na sede da Adra em Porto Velho, e contou com a presença do diretor da Adra Regional Rondônia Daniel Lessa e voluntários que fazem o serviço social da Adra por todo o Estado.

Durante a entrega, o deputado Alex Redano agradeceu ao diretor da Adra pelo pedido e reforçou a importância de emendas como essas estarem sendo pagas perlo Governo do Estado. “Nosso agradecimento ao governo do Estado pela liberação dessa emenda, que é vital para o serviço social da Adra, para que os voluntários possam ter melhores condições durante o serviço social prestado à população de Rondônia”, comemorou o deputado.



O parlamentar também recordou de outras emendas parlamentares já enviadas à ADRA ao longo de seu mandato. "Desde o início do meu mandato, já destinei mais de R$ 1 milhão em emendas para a ADRA, contemplando diversas áreas e ações sociais. Agradeço à instituição pelo trabalho realizado em todo o Estado e continuarei a destinar recursos que beneficiem a população de Rondônia", concluiu.

Divulgação

Um investimento de R$ 100 mil, alocado via Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS), resultou na aquisição de um veículo para a instituição, que realiza um trabalho social de grande importância para Rondônia.