Nova rodoviária de Porto Velho acabará com os transtornos da antiga estrutura

Os inúmeros transtornos causados pela falta de estrutura e pelo tempo no antigo terminal rodoviário de Porto Velho, e também no terminal provisório, ficarão no passado com a inauguração da moderna rodoviária da capital, prevista para o próximo dia 20 de dezembro.

Funcionando em um prédio antigo e com estrutura defasada, o clamor da população era por uma nova rodoviária, à altura da importância da capital.

Para isso, o prefeito Hildon Chaves buscou os meios necessários para construir o novo prédio, com investimentos da ordem de R$ 44 milhões, com parte da Prefeitura e os demais através de emenda da ex-deputada federal Mariana Carvalho.

Para o prefeito, a conclusão da obra simboliza um novo momento para a cidade. "Estaremos entregando uma estrutura moderna, que é motivo de orgulho para Porto Velho. Essa rodoviária reflete o nosso compromisso com a população, com os permissionários, e é um exemplo de integração com a nossa cultura e meio ambiente", afirmou.

Com a demolição do antigo terminal, para a continuidade das atividades das empresas de transporte, foi preciso criar uma estrutura provisória, que funciona na Avenida Rogério Weber, na região do Cai N’água, que também não oferece as melhores condições, mas isso vai mudar.

A rodoviária provisória enfrentou sérios desafios, especialmente durante o período de chuvas. Estruturas improvisadas foram instaladas para acomodar as empresas de transporte e os passageiros, mas as chuvas causaram vários transtornos.

Os guichês, montados temporariamente, eram frequentemente invadidos pela água durante tempestades. Funcionários precisavam interromper o atendimento para salvar computadores e outros equipamentos. Vídeos gravados no local mostram trabalhadores retirando equipamentos em meio à água acumulada, enquanto passageiros e malas eram igualmente atingidos.

Nova estrutura

A nova estrutura conta com 8.457,59 m² de área construída e inclui 13 plataformas para embarque e desembarque, 26 boxes para empresas de transporte, sala VIP, saguão de espera, praça de alimentação, fraldário e banheiros. O terminal, que também dispõe de 11 lojas comerciais e área administrativa, vai oferecer mais conforto e eficiência tanto para os passageiros quanto para os comerciantes.

Além disso, a obra foi concebida para integrar aspectos culturais e ambientais da região, com elementos inspirados no rio Madeira e na selva amazônica.