Ceasas do Paraná terão funcionamento alterado nos períodos de Natal e Ano Novo

Os mercados atacadistas das Ceasas do Paraná, em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu estarão com funcionamentos diferenciados nas semanas dos períodos de Natal e Ano Novo.

Seguindo determinação da Circular da Casa Civil nº 54/2024 e do Decreto do Governo do Estado nº 8113/2024, a Administração Central da Ceasa Paraná estará em recesso de final de ano no período de 20 de dezembro a 3 de janeiro, voltando as suas atividades normais na segunda-feira, dia 6 de janeiro de 2025.

Confira abaixo os horários, e dias de funcionamento das Ceasas no Estado.:

Ceasa Curitiba

Dia 22 de dezembro, domingo, mercado aberto.

Dias 23 e 24 de dezembro, segunda e terça-feira, mercado aberto.

Dia 25 de dezembro, quarta-feira, mercado fechado.

Dia 26 de dezembro, quinta-feira, mercado fechado.

Dias 27 e 28 de dezembro, sexta-feira e sábado, mercado aberto.

Dia 29 de dezembro, domingo, mercado fechado.

Dias 30 e 31 de dezembro, segunda e terça-feira, mercado aberto.

Dias1º e 2 de janeiro, quarta e quinta-feira, mercado fechado.

Horário: Boxes de segunda-feira a sábado, das 4h30 as 12 horas.

Mercado do Produtor, de segunda-feira a sábado, das 4h30 as 12 horas.

Mercado de Flores: de segunda-feira a sábado, das 6 as 14 horas.

Endereço: BR 116, km 111, nº 22.881 – bairro Tatuquara.

CEP: 81.690-901 – Curitiba – Paraná.

Fones: Gerência (0**41) 3341-8300 – 3348-6690.

Mercado do Produtor – (0**41) 3348-6690.

Ceasa Londrina

Dia 22 de dezembro, domingo, mercado fechado.

Dias 23 e 24 de dezembro, segunda e terça-feira, mercado aberto.

Dia 25 de dezembro, quarta-feira, mercado fechado.

Dias 26, 27 e 28 de dezembro, quinta, sexta-feira, e sábado, mercado aberto.

Dia 29 de dezembro, domingo, mercado fechado.

Dias 30 e 31 de dezembro, segunda e terça-feira, mercado aberto.

Dias 1º e 2 de janeiro, quarta, e quinta-feira, mercado fechado.

Horários: de segunda, quarta e sexta-feira, das 3 as 10 horas;

terça-feira, quinta-feira e sábado, das 5h30 as 10 horas.

Endereço: Av. Brasília, nº 10.000, Gleba Ribeirão Lindóia.

CEP: 86.031-770 – Londrina – Paraná.

Fones: (0**43) 3325-4713 – (0**43) 3325--4404.

Ceasa Maringá

Dia 22 de dezembro, domingo, mercado aberto, das 5h30 às 10h30.

Dias 23 e 24 de dezembro, segunda e terça-feira, mercado aberto.

Dia 25 de dezembro, quarta-feira, mercado fechado.

Dias 26, 27 e 28 de dezembro, quinta, sexta-feira, e sábado, mercado aberto.

Dia 29 de dezembro, domingo, mercado aberto, das 5h30 às 10h30.

Dias 30 e 31 de dezembro, segunda e terça-feira, mercado aberto.

Dias 1º e 2 de janeiro, quarta, e quinta-feira, mercado fechado.

Horário: de segunda-feira a sexta-feira, das 5h30 as 12 horas.

Sábados: das 5h30 às 10 horas.

Endereço: Rodovia PR-317, nº 6.330 – Saída para Campo Mourão.

CEP: 87.065-901 – Maringá – Paraná.

Fone: (0**44) 3266-1147.

Ceasa Cascavel

Dia 22 de dezembro, domingo, mercado fechado.

Dias 23 e 24 de dezembro, segunda e terça-feira, mercado aberto.

Dia 25 de dezembro, quarta-feira, mercado fechado.

Dias 26, 27 e 28 de dezembro, quinta, sexta-feira, e sábado, mercado aberto.

Dia 29 de dezembro, domingo, mercado fechado.

Dias 30 e 31 de dezembro, segunda e terça-feira, mercado aberto.

Dia 1º de janeiro, quarta-feira, mercado fechado.

Dia 2 de janeiro, quinta-feira, mercado aberto.

Horário: de segunda-feira a sábado, das 5h30 as 12 horas.

Endereço: BR 467 – km 110,6 – Saída para Toledo.

CEP: 85.809-630 – Cascavel – Paraná.

Fone: (0**45) 3323-6741 – (0**45) 3323-5335 - (0**45) 3323-3508.

Ceasa Foz do Iguaçu

Dia 22 de dezembro, domingo, mercado fechado.

Dias 23 e 24 de dezembro, segunda e terça-feira, mercado aberto.

Dia 25 de dezembro, quarta-feira, mercado fechado.

Dias 26, 27 e 28 de dezembro, quinta, sexta-feira, e sábado, mercado aberto.

Dia 29 de dezembro, domingo, mercado fechado.

Dias 30 e 31 de dezembro, segunda e terça-feira, mercado aberto.

Dia 1º de janeiro, quarta-feira, mercado fechado.

Dia 2 de janeiro, quinta-feira, mercado aberto.

Horário: de segunda-feira a sexta-feira, das 5 as 15 horas.

Sábados, das 5 as 15 horas.

Endereço: Av. Juscelino Kubitschek, nº 1.254.

CEP: 85.864-000 – Foz do Iguaçu – Paraná.

Fone: (0**45) 3522-1129.

Ceasa Paraná Administração

Dia 20 de dezembro a 3 de janeiro, fechada em recesso de final de ano.

Dia 6 de janeiro de 2015, segunda-feira, aberta.

Horário: de segunda a sexta-feira das 7 às 12 horas, e das 13 às 16 horas.

Endereço: BR 116, km 111, nº 22.881 – bairro Tatuquara.

CEP: 80.230-000 – Curitiba – Paraná.

Fone: (0**41) 3253-3232 – (0**41) 3352-7456.

Mais informações sobre as Ceasas do Paraná podem ser obtidas através do site da Ceasa.