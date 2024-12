Natal da Ceasa traz frutas e legumes como personagens para falar de alimentação

O estacionamento da unidade da Ceasa/PR em Curitiba está mais iluminado para o Natal, mas sem deixar as frutas, legumes e verduras de lado. Laranja, abacaxi e berinjela de LED recepcionam o público que, pela primeira vez, vai até a central de distribuição não para comprar os produtos, mas para acompanhar a Colheita de Natal e o espetáculo "Sabores Mágicos da Floresta Encantada".

Com música, dança e até arte circense, os personagens Brocolito, Dona Abóbora, Moranguinha, Florinha Margarida, Tomatinho Trapalhão e Cenourita mostram como a ceia natalina também pode ser saudável, com alimentos de verdade, e encantam o público, formado principalmente por crianças, falando sobre a importância de uma alimentação variada e cheia de nutrientes.

É a primeira vez que a Ceasa promove um espetáculo natalino, que iniciou nesta sexta-feira (6), se repete neste sábado (7), e segue pelos próximos dois fins de semana, até o dia 21 de dezembro. A ideia, além de falar da alimentação saudável, é também integrar e levar arte e cultura à população que mora próxima à unidade, localizada no bairro Tatuquara.

“A nossa ideia era atrair para cá principalmente o público infantil, por isso essa decoração bem lúdica, e a comunidade em geral, para conhecer melhor a Ceasa e também aprender um pouco sobre os alimentos”, explicou o diretor Administrativo-Financeiro da Ceasa/PR, João Buso. “Recebemos muitos comerciantes e produtores rurais no dia a dia, mas tem pouca circulação de crianças e da comunidade em geral, e queríamos abrir as portas para eles conhecerem um pouco mais sobre o nosso trabalho”.

As frutas que eram protagonistas no palco e na cenografia, também foram distribuídas à comunidade. Quem chegava para a Colheita de Natal, dava de cara com barraquinhas de feira e podiam se servir gratuitamente com pêssegos, maçãs, bananas e ameixas, além de ganharem também pipoca e algodão doce.

Mais de 70 pessoas trabalharam para produzir a cenografia externa, que recria uma “floresta encantada” com cogumelos gigantes e até um unicórnio, e o espetáculo apresentado no palco. A cenógrafa Meiriele Mesquita explicou que a proposta é oferecer um ambiente lúdico para os curitibanos que muitas vezes não conseguem se deslocar para assistir os outros espetáculos da Capital.

“Desde que começou a ser concebido, espetáculo queria atender a comunidade local que está distante dos outros projetos de Natal, que acontecem mais na região central de Curitiba”, disse. "Então aqui a população da região do Tatuquara, Caximba, CIC, Sítio Cercado, todo esse público do entorno, pode acompanhar de perto. Mas os curitibanos todos estão convidados para a nossa Colheita de Natal”.

E quem saiu de casa para assistir teve diversão garantida, como o casal Bianca e Renato Moreira, que levaram a filha Antonella, de apenas 4 meses, para acompanhar. “A gente mora aqui no Tatuquara mesmo e foi ótimo ter essa opção, está tudo muito lindo. A decoração, o espetáculo que ficou maravilhoso. Todo mundo que organizou está de parabéns”, disse.

Também moradora do Tatuquara, Juliana Padilha foi com a família toda conferir o Natal da Ceasa, que teve diversão garantida principalmente para a filha, de 4 anos, e o irmãozinho, de 1 ano de idade. “Eu não tinha visto algo parecido aqui antes, então é muito bom dar essa oportunidade para o povo da periferia estar aqui. Viemos de ônibus e em dez minutos estávamos aqui”, contou. “Achei perfeito, uma ótima iniciativa que espero que continue por mais anos. Nossas crianças gostaram muito de aprender sobre alimentação saudável também”.

SERVIÇO– O espetáculo "Sabores Mágicos da Floresta Encantada" é gratuito e acontece às sextas e sábados, com início às 20h. A população pode visitar o local durante toda a semana, das 19h às 21h30, com o estacionamento da Ceasa aberto ao público a partir das 18h30.

Espetáculo “Sabores Mágicos da Floresta Encantada”

Datas: dias 13, 14, 20 e 21 de dezembro

Horário: das 20h às 20h45

Visitação à Cenografia

Data: de 1º a 21 de dezembro

Horário: das 19h às 21h30

Abertura dos portões (todos os dias): 18h30

Local: Ceasa Paraná – BR-116, km 111 – Tatuquara - Curitiba