Acre será representado no Congresso Internacional de Música em Portugal

O professor e maestro Afonso Eder Portela, da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), representará a docência acreana no III Congresso Internacional “A Língua Portuguesa em Música: Camões, 500 anos”, de 13 a 15 de fevereiro de 2025, na Universidade de Lisboa, capital de Portugal.

Maestro Afonso Portela na regência da Cantata de Natal em Rio Branco. Foto: Marcos Vicentti/Secom

Na oportunidade, o maestro apresentará o artigo científico “Abordagens para Interpretação Vocal da Canção Amazônica Farinhada – O Caso Waldemar Henrique”. Tal pesquisa é oriunda do doutorado em Música pela Universidade Estadual de Santa Catarina (Udesc).

“Coletei gravações de nativos amazônicos, oralizando a poesia da canção ‘Farinhada’. Com esse material sonoro, criamos uma Tabela Comparativa de Sotaques da Amazônia Brasileira, para, então, aferir sobre o posicionamento da voz e sons, analisando as experimentações performáticas da referida música”, relata Portela.

Afonso Portela foi entrevistado no GovCast sobre as pesquisas e pedagogias musicais. Foto: Mariana Marrane/Secom

De acordo com Afonso Portela, a proposta de sua pesquisa surgiu da inquietação de compreender a maneira de falar dos povos da Amazônia e aplicar tais elementos vocálicos observados, à interpretação vocal de músicas daquela região.

O maestro informou que participaram das gravações de falas cinco nativos, um de cada estado da Região Norte do Brasil. Após os contatos, coletou-se o material em áudio e realizou-se descrições comparativas entre características da fala de estados da região amazônica.

“No artigo científico são apresentadas discussões a respeito das particularidades observadas nas distintas falas e relatos sobre as opções interpretativas adotadas por cada nativo, demonstrando as características vocálicas dos sotaques, ponto de ressonância e movimentação da língua de cada um dos indivíduos participantes”, explica.

Além da docência, o professor Afonso Portela contribui com a gestão estadual promovendo palestras sobre cuidados com a voz para servidores públicos. Foto: Assessoria/OCA

Afonso Portela ressalta que sua pesquisa não encerra a discussão a respeito do uso de vocábulos naturais de nativos da região amazônica como parâmetro interpretativo de canções, e sim oferece sim uma visão a mais para a interpretação e emissão vocal para o repertório em destaque.

“Fico honrado em contribuir com estudos sobre a prática artística na Amazônia, suas características e legados, além de compartilhar esses conhecimentos, representando o Acre, em um congresso internacional de música na Europa”, disse.

O III Congresso Internacional de Música será realizado no mês fevereiro de 2025 em Lisboa, capital de Portugal. Foto: Divulgação

Maestro Afonso Portela

Afonso Eder Portela de Messias, 38 anos, rio-branquense, morador do Bairro Conjunto Esperança, possui graduação em Música pela Universidade Federal do Acre (2014), especialização em Música pela Faculdade Venda Nova do Imigrante (2018), mestrado em Música pela Universidade do Estado de Santa Catarina (2021) e cursa doutorado também em Música na Universidade Estadual de Santa Catarina (Udesc).

Realiza pesquisas e palestras a respeito do uso de vocábulos naturais de fala para interpretação vocal de canções amazônicas. Tem experiência na área de Cuidados com a Voz, Técnica Vocal, Violão, Piano e Regência.

É servidor público de carreira da SEE, foi coordenador-geral da Escola de Música do Acre (Emac), no período de 2021 a meados de 2024, onde teve papel fundamental para a restruturação da unidade escolar após o período de pandemia, além de ser regente da Cantata de Natal nas dependências do Palácio Rio Branco, no centro da capital.

