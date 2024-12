Natal Porto Luz recebeu mais de 260 mil visitantes desde sua abertura oficial

Aberto ao público desde o dia 10 de novembro, o “Natal Porto Luz: A Magia está no Parque”, cuja decoração se tornou referência da atual gestão da Prefeitura de Porto Velho e um cartão-postal da cidade, recebeu mais de 260 mil visitantes até o dia 4 de dezembro, de acordo com a Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), responsável pela montagem da grandiosa estrutura, contabilizando o público pelas catracas na entrada principal e pelo Porto Velho Shopping.

Atrativos não faltam às famílias que prestigiam o evento realizado pela Prefeitura de Porto Velho. No total serão 54 dias em que o Parque da Cidade estará de portões abertos, diariamente, incluindo finais de semana e feriados, das 17 às 23 horas, até o dia 5 de janeiro de 2025, sempre com muitas atrações especialmente preparadas.

O Natal Porto Luz tem se superado a cada edição para transformar esse momento numa experiência mágica, que além da decoração moderna e inovadora, o projeto tem fomentado a economia local e incentivado o turismo, gerando renda para ambulantes e pequenos empreendedores, além de desenvolver o setor no ramo de hotelaria, que abre mais espaço para receber turistas atraídos pela grandiosidade do projeto.

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA

Abertura: 17 horas

Roda-gigante funciona todos os dias das 17 às 23 horas, com pausa das 21 às 21h40. O carrossel também funciona diariamente, das 17 às 23 horas (gratuito).

PROGRAMAÇÃO SEXTA, SÁBADO E DOMINGO

Apresentação teatral na Vila Natalina, a partir das 19 horas. Em seguida, das 19h30 às 2 horas, animação com os personagens da Kika Garcez, por todo o Parque.

CENÁRIO

Na entrada principal, com o cenário montado simbolizando a Vila Natalina, os visitantes percorrem o corredor iluminado com lâmpadas de Led, podendo apreciar de perto toda a decoração ao longo do percurso até chegar à casa do Papai Noel. Uma árvore de Natal de 35 metros com milhares de luzes, localizada no centro do parque, é um dos destaques da decoração.

NOVIDADES

Além dos elementos decorativos e da árvore de Natal de 35 metros, a edição deste ano manteve a famosa “neve” que fez sucesso no ano passado e trouxe ornamentos decorativos ainda maiores, com mais iluminação, e uma grande novidade: uma roda gigante de 22 metros, toda iluminada, com 14 cabines para quatro pessoas, onde a população pode brincar de graça. Uma atração a mais que já está fazendo sucesso entre a criançada e os adultos. Também está previsto para essa semana, outra novidade: dois carrosséis serão montados no cenário, compondo a decoração natalina, para quem quiser andar.

SEGURANÇA

Para manter a tranquilidade e segurança do tráfego pela quantidade expressiva de visitantes, durante os 54 dias de exposição, a Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran) está fazendo a coordenação de apoio durante todo o projeto.