Jornalistas se reúnem para Confraternização em Porto Velho com o apoio de grandes Parceiros

No próximo dia 07 de dezembro, o Clube da OAB, localizado na Avenida Rio de Janeiro, será o cenário de uma celebração especial para os profissionais da comunicação de Porto Velho. A jornalista Yalle Dantas, reconhecida por seu compromisso com a classe, promove, pelo 12º ano consecutivo, a tão esperada confraternização dos jornalistas – um evento exclusivo e repleto de momentos de integração e celebração para aqueles que, com dedicação e afinco, desempenham um papel fundamental no jornalismo.

A festa promete ser memorável, com atrações de peso como o talentoso Silvinho Santos e o renomado DJ Kau Gomes, além de sorteios de brindes, proporcionando diversão e momentos de descontração para os presentes.

Yalle Dantas, idealizadora do evento, fez questão de destacar a importância dos patrocinadores e apoiadores que tornam a confraternização possível. “É uma grande satisfação poder oferecer esse momento de confraternização aos meus colegas de profissão, celebrando mais um ano de lutas, desafios e vitórias. Sem os nossos parceiros, esse evento não seria possível”, afirmou Yalle.

Arte: Divulgação

Apoiadores e Patrocinadores:

O evento conta com o patrocínio de diversas empresas e entidades, que, junto aos apoiadores, tornam possível a realização desta grande festa. Dentre os destaques estão a primeira-dama deputada Ieda Chaves, principal patrocinadora com o apoio integral da feijoada, e um time de grandes nomes e marcas que se uniram à iniciativa, como Toca do Coelho, Fecomércio, Dullin Sorvetes, OAB Rondônia, Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (FIERO), Chopp Coronel Church, Dydyo Refrigerantes, Energético O+, Águas Kaiary, Banda Do Vai Quem Quer (BVQQ), além dos Deputados Estaduais Dr. Luiz do Hospital e Ezequiel Neiva e o Presidente da ALERO Marcelo Cruz.

Ainda no rol de apoiadores, destacam-se as figuras políticas e empresariais, como o Advogado Guilherme Erse, o Advogado Wiveslando Neiva, o Grupo Rovema, a Secretaria de Comunicação do Governo, Rosângela Silva, o Secretário da SEAGRI e Jornalista Luiz Paulo, o Superintendente Municipal de Comunicação Alessandro Lubiana, e o Prefeito Municipal Hildon Chaves. Também se destacam como apoiadores as Deputadas Federais Silvia Cristina e Cristiane Lopes, os Senadores Confúcio Moura e Marcos Rogério, e os vereadores Everaldo Fogaça (atual) e Devanildo Santana (eleito).

Entre os apoiadores da iniciativa, ainda estão o jornal News Rondônia e o Escritório Capitão Assessoria Contábil de Ariquemes, que se unem para tornar essa confraternização uma realidade inesquecível.

Este evento reflete a força do jornalismo em Rondônia e a união de profissionais, apoiadores e patrocinadores em prol de uma causa maior: celebrar a dedicação e o compromisso dos jornalistas que, com empenho, fazem a diferença no dia a dia da sociedade.