Segundo dia de evento é marcado por rodadas de conversa e exposição de startups

A programação do IV Fórum de Inovação, idealizado pela Prefeitura e organizado pela Agência de Desenvolvimento de Porto Velho (ADPVH), deu continuidade à programação na tarde de quinta-feira (5), no auditório do Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Assuntos voltados à sustentabilidade e a influência da inovação no desenvolvimento econômico municipal estiveram em evidência, durante as rodadas de conversa, que contaram com a participação de representantes de órgãos públicos e privados.

O primeiro debate trouxe como tema “Porto Velho no contexto das cidades inteligentes e criativas”. O propósito foi justamente debater o futuro de um município, por meio da Inovação, trazendo, consequentemente, o desenvolvimento, por meio da atuação de suas respectivas secretarias. É o que vem acontecendo, por exemplo, nas secretarias municipais de Turismo, Meio Ambiente, Licitação e de Planejamento.

A roda de conversa, dentro desse contexto, contou com a participação do secretário-adjunto municipal de Licitações (SML), César Augusto Wanderley Oliveira, do secretário adjunto municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Robson Damasceno, da subsecretária de Planejamento da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, Raísa Thomaz, tendo como mediador, o presidente da Agência de Desenvolvimento de Porto Velho (ADPVH), Leandro Dill. Na oportunidade, Raísa Thomaz destacou a importância da inovação no processo de compra por meio de licitação.

A segunda Roda de Conversa teve como tema o GovTech, a transformação digital nos serviços da Prefeitura

“A Sempog tem aplicado a inovação, desde meados de 2023, no fluxo de processos para as compras. De maneira muito prática, é feito plano de gastos, de forma informatizada, elencando todas as aquisições que deseja no ano seguinte. E isso é uma melhoria no fluxo processual, tornando-o mais claro. Tendo uma maior interação interna dentro da unidade e a mesma aponta o que deseja investir para o outro ano e, quando é feita a nova aquisição, a compra se torna mais assertiva. Ou seja, essa gestão tem sido inovadora desde a melhoria do fluxo procedimental a essas contrações, de forma mais integrada entre todas as unidades da Prefeitura. Assim como a Sempog, a SML e a Sema, também, apresentaram essas grandes inovações dentro de suas esferas”, detalhou Raísa.

Na sequência, a segunda rodada de conversa teve como tema, “GovTech, a transformação digital nos serviços da Prefeitura”. O debate contou com a participação do gestor nacional do CatalisaGov pelo Sebrae Nacional, Dario Jofily, do representante do Instituto Jataí, Eduardo Spanó, do representante do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Bruno Piana e mediada pelo Head da Inovação do Sebrae, Rangel Miranda.

É a primeira vez que Dario Jofily vem a Rondônia e traz novidades para a capital. Ele explica sobre os marcos legais de startups de grande abrangência no cenário nacional, que traz outras oportunidades de compra pública. Isto é, outras formas, pelas quais, seja em nível municipal, estadual ou federal, pode contratar uma solução inovadora, um startup para solucionar um desafio público.

“Já existem no mercado, startups que conseguem escalar suas soluções através da tecnologia, que são focadas em atender o governo, o cidadão. Por meio desse segmento de empresas, que o poder público pode estar contratando-as para que possam solucionar problemas. Celebramos aqui, entre Sebrae Rondônia e Agência de Desenvolvimento de Porto Velho, essa parceria, em torno do CatalisaGov, que é um programa nacional que aplica uma metodologia de inovação aberta, em torno da compra pública de inovação”, explicou.

Outro tema relevante durante os debates foi “O papel dos ambientes de inovação no desenvolvimento econômico municipal”, mediado pelo professor Dr. Carlos André. Participaram desse debate o economista-chefe da Câmara de Comércio Brasil África em Rondônia e CEO da Coill Earth, Valdemar Camata, a professora-adjunta da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Ladyslene de Paula e o representante da ESA/RO a Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados de Rondônia - OAB, Thiago Pinheiro.

Na visão de Camata, todo processo de produção e geração de riqueza começa pelo município. Dessa forma, inovar, no ponto da tecnologia, agrega, consequentemente, valor, acelera processos e há redução de custo.

“Por isso é de suma importância compreender a visão de que, quanto mais estímulo a busca por inovação nos municípios, mais rapidamente, a gente gera essa diferença que vai aumentar cada vez mais os passos em direção ao processo máximo buscado por todos. E a realização desse fórum prova que Porto Velho não é mais da mesma forma. É só observarmos o ambiente de inovação, para o ambiente de startups, para a parceria do Sebrae, é percebemos a quanto de pessoas estavam ávidas em se envolver. E quanto tem de inovação sendo gerada nesta cidade e o quanto que isso tem feito a diferença na vida das pessoas. A realização do fórum não mostra só que é sucesso, como também é só o começo”, declarou.

A última rodada de conversas trouxe como tema “Inovação e Sustentabilidade nos processos produtivos de base". A discussão contou com a presença do Diogo Hungria, do startup “Meu Pé de Árvore” e da sócia da startup Amazônia Vida Verde, Yara Bressan, tendo como mediadora, a representante da Sema, Adirleide Dias.

EXPOSIÇÃO DE STARTUPS

O Fórum de Inovação, a cada edição, tem atraído a participação de startups de diversos segmentos. Quem participa, enxerga a realização do fórum como oportunidade de apresentar seu projeto e ampliar a networking. É o que fez Yara Bressan, CEO da startup Amazônia Vida Verde.

Yara Bressan, CEO da startup Amazônia Vida Verde, apresentou seu projeto

Essa é a primeira vez que participa do fórum. “Nosso propósito em estar aqui é mostrar nossa startup, obter mais conhecimento sobre esse universo, nos conectarmos com outras pessoas, saber como a nossa startup pode participar de alguns processos no âmbito público”, declarou. A Startup de Yara decolou em junho deste ano, mas o trabalho já vem sendo semeado desde de 2020. Os produtos fitoterápicos têm agregado com a melhoria da qualidade de vida de muitos clientes, conforme feedbacks obtidos.

Tudo partiu de uma circunstância no seio da família. A busca por meios naturais para melhorar o estado de saúde da avó, acabou gerando insights para algo ainda maior. “Meu pai é pesquisador e foi em busca, por meio da natureza, de produzir um produto com bioativo da floresta amazônica, e isso trouxe um resultado significativo. A princípio não pensamos em abrir um negócio. Mas, agora, temos o portfólio de quatro medicamentos fitoterápicos. E tudo isso feito com o suporte do Sebrae. E, por meio desse cenário de vivência, levamos esperança para outras pessoas, através de produtos bioativos da nossa região, além de transformar isso em um negócio lucrativo. E hoje estamos aqui, expondo nossa startup com o anseio de obtermos mais conhecimento e expandir ainda mais o negócio”, afirmou.

Orgulho também para Tonny Smaylon, CEO da Licita e Preço. “Um match perfeito entre o poder público e o empresário”, que teve a oportunidade de expor a solução de sua startup, no IV Fórum de Inovação.

“É a primeira vez que participo do fórum. A ideia da startup nasceu diante da dificuldade que identificamos que o governo tem nas compras públicas. Visando isso, pegamos a solução. Criamos uma plataforma, onde o governo irá entrar lá e terá todo tipo de cotação e orçamento que ele precisa para agilizar o processo licitatório. Essa dificuldade acabou trazendo essa solução. E por outro lado, o empresário não tem conhecimento de licitação pública. Então ele entra na plataforma, cadastra o produto e o seu serviço e lá dá aquele match perfeito”, explicou Smaylon, frisando que sua startup está em fase de elaboração de protótipo.

PROPÓSITO

A proposta do fórum é enfatizar a inovação no setor público, com foco na criação de novas políticas públicas de inovação, mediante a apresentação de painéis, palestras e exposição de startups, entre outras ações de alto nível.

O evento reúne gestores e servidores públicos do município, investidores, empresários, representantes de associações ou cooperativas voltadas aos diversos setores produtivos, pesquisadores, professores, instituições de ensino superior, especialistas, acadêmicos e a sociedade em geral.

A programação encerra nesta sexta-feira (6), pelo período da tarde e pode ser acompanhada por transmissão ao vivo no Youtube, pelo canal oficial da Prefeitura de Porto Velho.

Confira aqui a programação completa.