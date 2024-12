MPRO avança na promoção da sustentabilidade com aquisição de veículos elétricos

O Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO) reafirma seu compromisso com a preservação ambiental e a gestão pública sustentável ao integrar veículos elétricos à sua frota institucional. A medida privilegia a adoção de tecnologias limpas e reflete a busca contínua da Instituição por práticas alinhadas à sustentabilidade e à redução do impacto ambiental.

Atualmente, o MPRO já adquiriu quatro veículos elétricos, podendo, no médio prazo, incorporar mais oito à frota. Para garantir o uso pleno e eficiente dos veículos, a Instituição avançou na instalação de infraestrutura de recarga em sua sede. Novos pontos de carregamento também estão sendo implementados nas Promotorias de Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e na Escola Superior do Ministério Público, localizada em Porto Velho.



Essa iniciativa integra um conjunto mais amplo de ações do MPRO voltadas para a sustentabilidade, reforçando o compromisso da Instituição com a promoção de um ambiente ecologicamente equilibrado, um direito constitucionalmente garantido. Ao adotar veículos elétricos, o Ministério Público não apenas reduz sua pegada de carbono, mas também serve de exemplo na implementação de soluções inovadoras que beneficiam tanto a sociedade quanto o meio ambiente.



Com a ampliação de sua frota sustentável, o MPRO consolida seu papel como protagonista na adoção de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável, contribuindo para uma administração pública mais eficiente e ambientalmente responsável.