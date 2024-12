Recomposição florestal de Áreas de Preservação Permanente é realizada em Espigão do Oeste

Com o objetivo de mitigar os impactos da crise hídrica e promover a preservação dos recursos naturais, o governo de Rondônia iniciou na quarta-feira (4), a etapa de plantio de mudas do projeto Recuperar, no município de Espigão do Oeste. A ação é realizada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), por meio da Coordenadoria de Floresta Plantada (CFP), em parceria com o Executivo Municipal, e reforça o empenho do estado com práticas ambientais sustentáveis.

Nesta etapa, o foco está na recomposição florestal de Áreas de Preservação Permanente (APP) e nascentes já recuperadas. Técnicos da Sedam e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Minas e Energia (Semame), realizaram o plantio de mudas de espécies nativas, como buriti, copaíba, jucá, samaúma, baguinha e orelha de macaco. Essas espécies foram cuidadosamente selecionadas para fortalecer o equilíbrio ecológico e a recuperação da biodiversidade local. Estima-se que mais de 20 mil mudas serão plantadas, quando as nascentes estiverem recuperadas pelo projeto.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que a iniciativa destaca-se por aliar conhecimentos científicos a práticas sustentáveis, garantindo resultados consistentes no combate à degradação ambiental. “O projeto Recuperar é uma ação que simboliza o engajamento do governo com a preservação ambiental e o enfrentamento da crise hídrica. A cada etapa, reforçamos a responsabilidade em recuperar áreas degradadas e proteger os recursos naturais para as futuras gerações.”

Além do impacto ambiental positivo, o projeto tem um forte apelo social

José Vagner Casula é proprietário rural no município, e disse que a nascente tinha pouca água, mas após a revitalização o cenário mudou. “Vejo esse projeto como um dos mais importantes, para Espigão do Oeste que viveu uma crise hídrica. Eu por exemplo, trabalho com pecuária e a minha propriedade seria antieconômica, se não tivesse água, por isso o projeto de recuperação e replantio de mudas é de importante para nós produtores”, frisou.

O secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, salientou que técnicos especializados acompanham todas as etapas do trabalho, desde a análise do solo até o plantio. “A metodologia utilizada integra a análise do solo, escolha estratégica de espécies e acompanhamento técnico. Desta forma estamos assegurando que cada área recuperada contribua efetivamente para revitalização dos recursos hídricos e a sustentabilidade da região.”