Lançamento do Plano de Ação Estratégico para o Desenvolvimento Sustentável de Porto Velho é destaque na abertura do Fórum

Promover a troca de ideias e a busca por soluções inovadoras e estratégicas, com foco no desenvolvimento sustentável do município, mediante a participação de diversos atores. Esse é o propósito do IV Fórum de Inovação de Porto Velho, promovido pela Agência de Desenvolvimento de Porto Velho (ADPVH). Com o lema “Conectando Novas Oportunidades e Mercados”, o evento teve início na quarta-feira (4), no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, tendo como destaque na abertura, o lançamento do Plano de Ação Estratégico para o Desenvolvimento Sustentável do Município 2030-2050.

O plano de ação foi explanado pelo presidente da ADPVH, Leandro Dill, que destacou a importância do planejamento de desenvolvimento econômico a longo prazo, visando a construção de uma capital mais atrativa, humana e sustentável. A elaboração do projeto ocorreu no período de sete meses, em parceria com secretarias municipais e com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), alinhado ainda ao plano diretor da cidade.

Um plano inovador, que compreende atuar diretamente nos temas como: Infraestrutura de mercado; Diversificação e dinamismo nas atividades econômicas; Ambiente promotor de inovação; Qualidade e força gerativa da cidade e do urbano; Bem-estar social e qualidade de vida e Gestão de governança. Conforme afirmado por Leandro Dill, toda compreensão e elaboração do plano de ação só foi possível por conta da visão de gestão, liderada por Hildon Chaves.

Leandro Dill destacou a importância do planejamento de desenvolvimento econômico a longo prazo

“Esse é um plano real, porque está conectado com os problemas da cidade e está conectado, também, com os atuais planos estratégicos de curto prazo, como o plano diretor. E graças a visão do nosso prefeito Hildon Chaves foi possível desenvolver algo dessa magnitude. Certamente, esse pode ser um de seus maiores legados dentro da administração pública, quando falamos em prospecção de futuro”, enfatizou Dill.

Ingrid Bharth ministrou a palestra magna

OPORTUNIDADES

O presidente da ADPVH destacou ainda sobre a importância da realização do IV Fórum de Inovação para o município. “É mais um avanço, em cenário nacional, pois, eventos como este, praticamente não aconteciam antes de 2016. E a Prefeitura vem estimulando para que isso seja promovido a cada dois anos. É uma oportunidade, também, para o porto-velhense se atualizar em tudo que diz respeito ao mundo da inovação. E para aqueles que anseiam em empreender, e inovar. O Fórum é o espaço para estabelecer conexões com as instituições que poderiam ajudar nesse caminho. A principal delas é o Ecossistema de Inovação Vale do Madeira, que nesse momento está capitaneando interessados em desenvolver suas startups”.

A edição conta com a primeira exposição de startups de Porto Velho, em que mais de 30 foram inscritas para participar no Fórum. A abertura teve a presença do Head da Inovação do Sebrae, Rangel Miranda, que na oportunidade afirmou o evento ser um marco para o município, uma vez que a Prefeitura, juntamente aos demais atores, vem fortalecendo os negócios inovadores.

O Head da Inovação do Sebrae, Rangel Miranda, afirmou que o evento é um marco para o município

“Tivemos um acréscimo desse número de negócios inovadores, que são as startups, muito em função desse trabalho que vem sendo desenvolvido. E quando a gente olha para o nível do Ecossistema, com o plano de ação muito bem definido, lançado em 2022. E hoje, a gente coroa todo esse trabalho com a realização desse Fórum com diversos atores importantes. A Prefeitura, sem dúvidas, é uma grande parceira. Pois sem a mesma, não conseguiríamos fazer o que fazemos hoje e ter esse sucesso de posicionamento, não somente na região Norte como, também, no mercado nacional. É uma gestão que tem olhado para o desenvolvimento da inovação. O prefeito acertou com a implantação da Agência de Desenvolvimento, que já foi pauta em eventos nacionais”, salientou.

A IV edição do Fórum também contou com a participação da presidente da Associação Brasileira de StartUps (Abstartups), Ingrid Bharth, que ministrou a palestra magna. Na ocasião, Ingrid ressalta a importância de o poder público ser aliado da inovação e do empreendedorismo. “Sabemos que é preciso política pública de incentivo, que é preciso criar os caminhos pensando em regulação, gerar esse relacionamento com o governo. Ou seja, é um momento importante para fazer essas conexões e que todos possam juntos, aprender. Cada com a sua função, e envolver todo mundo junto é benéfico”, afirmou Ingrid.

Durante o ato de abertura, estiveram presentes o vice-reitor da Universidade Federal de Rondônia (Unir), professor doutor Denny William de Oliveira Mesquita e o secretário municipal adjunto de Licitações (SML), César Augusto Wanderley Oliveira. A programação se estende nesta quinta e sexta-feira (5 e 6), a partir do período da tarde. Veja aqui a programação completa.

A proposta é enfatizar a inovação no setor público, com foco na criação de novas políticas públicas de inovação, mediante apresentação de painéis, palestras e exposição de startups, entre outras ações de alto nível. O evento reune gestores e servidores públicos do município, investidores, empresários, representantes de associações ou cooperativas voltadas aos diversos setores produtivos, pesquisadores, professores, instituições de ensino superior, especialistas, acadêmicos e a sociedade em geral.