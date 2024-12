Arte e Ressocialização: projeto “Sarau da Liberdade” é realizado em unidade prisional de Porto Velho

Com o intuito de utilizar a arte como ferramenta de reintegração social, o governo de Rondônia realizou a apresentação do projeto Sarau da Liberdade, no dia 2 de dezembro, na Penitenciária Estadual Jorge Thiago Aguiar Afonso, em Porto Velho. O projeto envolveu a participação de 15 internos matriculados na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Madeira Mamoré, em uma apresentação que combinou música, poesia e expressão teatral.

Realizado por meio da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Secretaria de Estado da Educação (Seduc), com o apoio da Associação Cultural e de Desenvolvimento do Apenado e do Egresso (Acuda), Gerência de Reinserção Social (Geres) e Coordenadoria de Projetos (Nupro), o projeto apresenta como foco, que os alunos conheçam e utilizem elementos constitutivos da linguagem de forma reflexiva e funcional com autonomia, além de contribuir para recuperar o prazer de ler, ouvir, fazer poesias, músicas e arte, tendo uma perspectiva de vida melhor para sua ressocialização.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que, o Sarau da Liberdade é um exemplo de como a educação e a arte podem transformar vidas. “A iniciativa busca dar aos alunos no sistema prisional, a oportunidade de se expressar e resgatar o prazer de aprender e criar. O governo tem investido em um conjunto de ações que objetiva incentivar a ressocialização dos reeducandos, ajudando-os a se reencontrarem, fortalecendo a reflexão sobre seus atos e, principalmente, oferecer novos horizontes de vida.”

NOVA PERSPECTIVA

O projeto Sarau da Liberdade se configura como uma ação pedagógica que visa contribuir para a construção de uma nova perspectiva de vida às pessoas privadas de liberdade, oferecendo uma alternativa ao aprendizado por meio da expressão cultural. Ao conectar a educação com a arte, a iniciativa busca gerar um impacto na recuperação da dignidade dos participantes e fomentar a ressocialização.

O coordenador da Nupro, Rodrigo Lins, destacou que o projeto é um exemplo de transformação e bem-estar para pessoas privadas de liberdade. “As iniciativas de projetos literários, educacionais e culturais nas unidades prisionais, também é uma forma dos internos desafogarem a tensão.”

REINTEGRAÇÃO

O evento contou com apresentações musicais, poéticas e teatrais, que demonstraram o resultado de um trabalho comprometido com a educação e expressão artística. A plateia foi composta por agentes de segurança, autoridades do estado e representantes das entidades envolvidas. Os participantes utilizaram da música e poesia para contar suas histórias e compartilhar esperanças. O momento proporcionou uma oportunidade de reconhecimento para os alunos, que puderam mostrar ao público todo o talento e dedicação desenvolvidos ao longo do projeto.

O secretário da Sejus, Marcus Rito, enfatizou a importância do Sarau no sistema prisional. “O projeto proporcionou aos internos uma experiência, no qual mostra que, mesmo em situações de privação de liberdade, a arte é capaz de promover a ressocialização e transformar vidas. A educação, em qualquer contexto, é um direito e um caminho para a liberdade.”