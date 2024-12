Programas educacionais implementados em escolas incentivam para formação consciente no trânsito

Priorizando a educação de trânsito como medida fundamental para promover segurança e conscientização entre os cidadãos, a Prefeitura de Porto Velho, através de iniciativas coordenadas pela Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran) em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), tem desenvolvido ações para educar e informar a população sobre boas práticas no trânsito.

Programas educacionais abrangentes foram implementados em escolas municipais, visando desde cedo formar cidadãos mais conscientes e responsáveis no tráfego urbano. A parceria entre Semtran e Semed resultou na criação de materiais pedagógicos específicos sobre educação no trânsito, adaptados para diferentes faixas etárias e níveis de ensino.

Segundo o secretário da Semtran, Anderson Pereira, "ensinamentos lúdicos sobre a importância do cumprimento das leis de trânsito, e orientações sobre respeito ao próximo e proteção à vida, vem sendo repassadas ao longo dos últimos anos como parte do projeto “Criança de Hoje, Condutor de Amanhã”, desenvolvido em diversas escolas de Porto Velho, com objetivo de promover a educação de trânsito entre crianças e adolescentes".

Agentes orientam sobre temas como o respeito aos semáforos, a utilização correta das faixas de pedestres e a importância do uso do cinto de segurança

Para Gláucia Negreiros, titular da pasta de educação em Porto Velho, “esse trabalho da Semtran é muito valioso, pois a experiência que eles passam para os alunos faz com que eles se tornem multiplicadoras de informações, transferindo conhecimento para os pais com relação aos semáforos, faixa de segurança, uso do cinto e muitas outras regras que são aplicadas no dia-a-dia no trânsito de veículos e pedestres”.

Os agentes da Semtran orientam os estudantes, abordando temas como o respeito aos semáforos, a utilização correta das faixas de pedestres e a importância do uso do cinto de segurança. O respeito aos limites de velocidade, a proibição do uso do celular ao volante e os cuidados necessários ao atravessar a rua também são ensinados aos alunos a fim de torná-los multiplicadores.

Os projetos de educação de trânsito desenvolvidos pela Semtran envolvem ainda as escolas estaduais e instituições privadas. Somente no ano passado mais de 100 mil alunos foram atendidos.

Além de focar nos alunos, a Prefeitura também investiu na capacitação de professores e agentes de trânsito, proporcionando cursos e workshops regulares com o objetivo de disseminar conhecimento e fortalecer a fiscalização e garantir que as leis de trânsito sejam respeitadas em toda a cidade.

Campanhas anuais de conscientização foram outra estratégia-chave adotada pela administração municipal.