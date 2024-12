Prefeitura de Porto Velho se prepara para a entrega do “Prêmio Mulheres Negras que escreveram história”

Para homenagear as mulheres negras que prestam relevantes trabalhos para a sociedade no município de Porto Velho, a Prefeitura prepara mais uma edição da “Prêmio Mulheres Negras que escreveram história”. O evento organizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), acontece no dia 20 de dezembro, com início às 18h30, no Teatro Guaporé, na rua Tabajara, nº 148, bairro Olaria.

O evento que foi incluído no Calendário Oficial de Eventos do Município de Porto Velho, tem como parceiros a Universidade Federal de Rondônia (Unir), a Defensoria Pública do Estado (DPE/RO), Tribunal Regional Eleitoral/RO, Ministério Público do Estado/RO, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Interfrazão, Serviço Social do Comércio (Sesc), Salão Black White Estúdio e Ministério Público do Trabalho/RO, faz parte das comemorações alusivas ao Dia Municipal da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, celebrado em 25 de julho ou em qualquer data de julho ou agosto, de acordo com as leis municipais nº 2.833/junho de 2021 e nº 2.952/julho de 2022.

A entrega do prêmio marca a importância dos trabalhos desempenhados por mulheres que contribuem significativamente para agregar relevantes serviços nas áreas de educação, esporte, saúde, saberes tradicionais e religiosidade, invisibilidade social, empreendedorismo, cultura, sociedade civil organizada, política e sistema judiciário.

Ainda pela lei municipal, cerca de 20 mulheres negras dessas etnias, sendo dez “in memoriam”, que trabalham a questão étnico-racial em Porto Velho, receberão as homenagens durante a solenidade. Veja aqui a lista das homenageadas.

A homenagem faz parte das ações de implementação políticas públicas de igualdade racial da Prefeitura de Porto Velho e do compromisso e respeito da atual gestão à importante contribuição social das mulheres negras para o município de Porto Velho.