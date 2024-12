"Sabores Mágicos": espetáculo de Natal da Ceasa Curitiba começa nesta sexta-feira

Começam nesta sexta-feira (06) as apresentações de “Sabores Mágicos da Floresta Encantada”, promovidas pela Ceasa Paraná na sua unidade de Curitiba. Com abertura dos portões às 18h30, o público poderá visitar a decoração natalina e, a partir das 20 horas, assistir ao espetáculo que celebra os alimentos comercializados no local, conscientizando sobre os benefícios da alimentação saudável. A entrada e o estacionamento são gratuitos.

Os espetáculos acontecem sempre às sextas e sábados, até 21 de dezembro, com duração de 45 minutos. A expectativa é de um público superior a 2 mil pessoas em cada apresentação. A área reservada do estacionamento para realização do evento conta com dois telões, permitindo que mesmo quem esteja mais longe do palco possa assistir.

É a primeira vez que a Ceasa de Curitiba integra o circuito de apresentações de Natal da Capital. O estacionamento da unidade, localizada no bairro Tatuquara, está decorado para receber o evento “Colheita de Natal”, que reúne o espetáculo e a visita à cenografia.

Para o diretor-presidente da Ceasa Paraná, Éder Bublitz, o evento é uma oportunidade para a comunidade vivenciar o espírito natalino em um ambiente único. “2024 vai ficar marcado para a Ceasa como o nosso primeiro espetáculo natalino. É uma iniciativa inédita, nenhuma Central de Abastecimento do Brasil faz ou fez isso. Em parceria com os nossos permissionários e produtores rurais, o objetivo é levar uma mensagem bonita para jovens, crianças e toda a população que vai visitar a Ceasa”, afirmou.

ESPETÁCULO- A apresentação combina arte, dança e personagens mágicos representando frutas, flores e legumes que contam uma história sobre a natureza, a saúde e a união. Os personagens Brocolito, Moranguinha, Florinha Margarida, Tomatinho Trapalhão, Senhor Abóbora e Cenourita levam ao palco uma mensagem lúdica explicando os valores nutricionais de cada alimento, incentivando a alimentação saudável para as crianças e toda a família.

Quem for até a Ceasa de Curitiba também poderá visitar a cenografia do espetáculo, aberta ao público desde o último domingo (1º) e que pode ser vista todos os dias, das 19h às 21h30, também com abertura dos portões às 18h30.

A Floresta Encantada oferece um ambiente repleto de cores, formas e surpresas, inspirado nos alimentos frescos, flores, plantas e legumes que são símbolos do trabalho da Ceasa. Além disso, as crianças podem brincar no parque infantil, enquanto a família registra diversos momentos em cenários “instagramáveis”.

Serviço:

Espetáculo “Sabores Mágicos da Floresta Encantada”

Datas: dias 6, 7, 13, 14, 20 e 21 de dezembro

Horário: das 20h às 20h45

Visitação à Cenografia

Data: de 1º a 21 de dezembro

Horário: das 19h às 21h30

Abertura dos portões (todos os dias): 18h30

Local: Ceasa Paraná – BR-116, km 111 – Tatuquara - Curitiba