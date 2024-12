Gestão administrativa da Prefeitura de Porto Velho trabalha pela revitalização e infraestrutura do município

Priorizar a boa infraestrutura do município de Porto Velho é um desafio que a gestão municipal aderiu desde o início do mandato. Ao longo dos últimos oito anos, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), vem realizando diversas ações para tornar o município mais estruturado e organizado. Neste ano, o Departamento de Patrimônio, Arquivo, Logística, Conservação e Reparos (DPALCR) e a Divisão de Serviço de Manutenção (DISM), atendeu um número expressivo de 380 ordens de serviços.

O serviço faz parte do Programa “Semad em Ação”, com a finalidade de promover o melhor desenvolvimento de toda infraestrutura da Prefeitura na área urbana e rural do município, atendendo demandas das secretarias municipais. Dentre suas principais ações estão o levantamento de necessidades de materiais de consumo, o acompanhamento e controle de conservação das instalações físicas, sistemas elétricos e hidráulicos das secretarias e outros setores, e realizações de manutenções e reparos, além de implantação de programas educativos para conscientização de limpeza das instituições.

Segundo o Relatório de Gestão Anual de 2024, a secretaria realizou, neste ano, 182 ações de manutenção, 184 trabalhos de conservação e reparos e 17 atendimentos em ordem de serviço. De acordo com o secretário da Semad, Paulo César Bergamin, a secretaria ainda oferece suporte a todos os entes administrativos municipais através do Departamento de Patrimônio, Arquivo, Logística, Conservação e Reparos (DPALCR), na Divisão de Serviços Gerais e na Divisão de Manutenção, e realiza serviços de manutenção que inclui pequenas reformas de telhados, pinturas, calçadas, além da limpeza, roço e rastelagem.

Com o Programa “Sou servidor; Doe Sangue com Amor”, aproximadamente 2 mil doaçoes foram realizadas

O secretário exemplifica o tipo de trabalho realizado pela Semad. “Nós damos suporte à Secretaria Municipal de Educação (Semed), com apoio às escolas da área rural e na maioria das escolas urbanas, a Semasf com manutenção em suas instalações, como a exemplo no Lar do Bebê. A manutenção é feita através da nossa equipe, realizando o trabalho de limpeza, podas, rastelagem, remoção de entulhos, dentre outros serviços”, disse.

Ainda segundo Bergamin, outra equipe realiza a manutenção de serviços de pinturas, reparo de parte elétrica, calçadas, pequenas reformas, entre outros serviços de revitalização. Isso inclui até a revitalização de algumas praças, como a Praça do Morar Melhor, os Monumentos Culturais ao longo da BR-369 e 419 na área urbana.

“A nossa última manutenção foi feita no Lar do Bebê, realizando pintura e desentupimento de rede de esgoto. Quanto aos nossos serviços prestados, nas escolas, mantemos um ambiente estruturado, principalmente nos distritos, onde a demanda é maior. É importante destacarmos também que nesse período de chuvas, o cenário fica propício ao aparecimento de animais peçonhentos, colocando em risco a segurança nas escolas. Desta forma mantemos a segurança, a habitabilidade do estabelecimento e de uma forma geral, mantemos a boa aparência dos nossos bens públicos", destaca o titular da pasta.

Saúde Ocupacional é uma prioridade da gestão

IMPACTOS POSITIVOS

Esse conjunto de ações visa proporcionar um ambiente mais funcional e agradável para todos os colaboradores, além de proporcionar ambientes mais seguros, estruturados e adequados para melhorar a prestação de serviços a nossos munícipes.

AÇÕES DESENVOLVIDAS

Neste ano, a Divisão de Levantamento Patrimonial (DP/Semad) realizou a visita em 16 secretarias do Executivo Municipal, fazendo correções, ajustes, novos tombamentos e emissões de termo de responsabilidades de bens patrimoniais, gerando respectivamente a emissão de 320 termos de responsabilidades, perfazendo um total de 7.905 bens móveis inseridos no sistema de patrimônio, totalizando mais de R$ 37 milhões de investimentos.

OUTRAS AÇÕES

Além das ações de manutenção e revitalização nas secretarias, a Semad desenvolve ações cuidados com a saúde de nossos servidores, a exemplo:

* Ação em parceria com o hemocentro de Porto Velho, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron), com o Programa “Sou servidor; Doe Sangue com Amor”, com aproximadamente 2 mil doaçoes realizadas;

* Parceria de mobilização com o Hospital do Amor na Campanha Outubro Rosa, com atendimento a 115 mulheres neste ano;

* Mobilização na Campanha Novembro Azul com a participação de palestras e divulgações no Hospital do Amor em Porto Velho.