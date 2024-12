Novo contrato para construção de meio-fio e sarjeta atende novos bairros da capital

Em 2024, mais um contrato para construção de meio-fio e sarjeta foi assinado pela Prefeitura de Porto Velho, contemplando diversas ruas da cidade. Em 2023, foram mais de 300 quilômetros realizados. Neste ano, mais um contrato foi assinado e a fiscalização é responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras (Semob).

São cerca de 120 quilômetros de meio-fio e mais 120 de sarjeta, construídos em pontos que receberam o asfalto recentemente. A obra faz parte do serviço de drenagem superficial em que mais de 60% deste segundo contrato já foram entregues.

“É um contrato de iniciativa inédita na capital, um trabalho que vai além da estética. Demos prioridade aos locais onde o asfalto foi feito recentemente e esse trabalho ajuda com o escoamento das águas da chuva, colaborando com a drenagem e a preservação do asfalto”, explica o secretário municipal de Obras, Diego Lage.

Na lista dos bairros já atendidos em 2024 estão Aeroclube, Maringá, Tancredo Neves, Ronaldo Aragão, JK, Lagoinha e Areia Branca. Entre os que receberam maior extensão de meio-fio e sarjeta estão o Lagoinha, com mais de 16 quilômetros; Ronaldo Aragão, com 14,7; Aeroclube, com 14,5, e o Areia Branca, com 13,3 quilômetros.

“Nosso mapeamento, feito através da Semob, avaliou e deu prioridade aos bairros que não contém meio-fio e sarjeta de nenhuma forma, além dos locais onde nossas equipes de recapeamento e pavimentação já estão em atuação”, finalizou Lage.