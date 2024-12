Operação conjunta da Defesa Civil já distribuiu mais de 15 mil fardos de água nas comunidades ribeirinhas

As comunidades ribeirinhas impactadas pela crise hídrica em Porto Velho têm sido atendidas pelas equipes da Defesa Civil Municipal, na Operação Conjunta com o apoio da Defesa Civil Estadual e Corpo de Bombeiros, com o apoio da Defesa Civil Nacional em algumas ações. O trabalho humanitário iniciou em agosto deste ano e segue em sua 3º etapa, desde o começo de novembro, contemplando as comunidades da margem esquerda do médio Madeira.

Nessa nova etapa, comunidades como Silveira, São Miguel, Mutuns, Pau Darco e Bom Jardim, já foram assistidas com a entrega de fardos de água e de hipoclorito, para o tratamento em poços, garantindo a potabilidade da água, promovendo a segurança sanitária.

Desde o início do cenário crítico nas áreas ribeirinhas, a Prefeitura de Porto Velho tem se empenhado em promover ações para mitigar os efeitos provocados pela crise hídrica, fornecendo provisão e assistência para as famílias, e proporcionando, ainda, condições adequadas de abastecimento, além de prevenir problemas relacionados à saúde pública, como doenças transmitidas por água contaminada.

Mais de 500 cestas básicas também foram entregues às famílias

O esforço humanitário já resultou, até o momento, em mais de 15 mil fardos de garrafas de água de dois litros, distribuídos pelas comunidades do baixo, médio e alto Madeira. Cerca de 8 mil caixas de hipoclorito, além de mais de 500 cestas básicas também foram entregues às famílias, uma parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf).

De acordo com o coordenador da Defesa Civil Municipal, Elias Ribeiro, toda a logística da operação tem ocorrido por meio de transporte terrestre, algumas vezes fluvial e até mesmo por via aérea, em caso de áreas mais isoladas.

“A distribuição tem ocorrido de forma estratégica, com equipes especializadas para garantir a quantidade necessária para cada localidade. O material entregue é fruto da iniciativa da Prefeitura. Apesar de toda a logística e os desafios enfrentados para levar provisão a essas famílias, o resultado tem sido satisfatório. A recíproca que temos da população é que o pedido de socorro está sendo atendido. É gratificante ver isso no sorriso de gratidão das famílias, que nesse momento anseiam por esse bem natural, que é a água potável”, declarou.

O encerramento da 3ª etapa da Operação está previsto para os próximos dias.