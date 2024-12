Governo de Rondônia participa de eventos sobre combate ao fogo e sustentabilidade

Fortalecer estratégias de combate ao fogo e proteger os biomas brasileiros foram os objetivos da comemoração do Dia da Amazônia 2024 e do 1º Encontro Operacional do Painel do Fogo, eventos realizados entre os dias 26 e 28 de novembro, em Porto Velho. Organizados pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), os eventos contaram com a participação do governo de Rondônia, representado pela Superintendência Estadual de Tecnologia e Comunicação (Setic).

A celebração do Dia da Amazônia reuniu diversas entidades, autoridades e profissionais de diferentes áreas que atuam em prol da sustentabilidade e defesa do meio ambiente. O evento contou com palestras, minicursos e workshops que trataram de temas importantes para o futuro da Amazônia, como a biodiversidade, o manejo sustentável e os desafios enfrentados pelas comunidades e órgãos de proteção ambiental.

O 1° Encontro do Painel do Fogo teve como objetivo preparar os órgãos de combate ao fogo para o período de queimadas em 2025. Foram apresentadas as ações da temporada de fogo de 2024, destacando o uso da plataforma Painel do Fogo e do chatbot desenvolvido pela Setic, em parceria com o Censipam. Essa tecnologia monitora o Painel do Fogo e dispara alertas de queimadas para dispositivos móveis, em tempo real, para as equipes de bombeiros mais próximas, com as coordenadas do local, garantindo uma resposta rápida e eficiente.

A plataforma Painel do Fogo, destacada no evento, é uma ferramenta do governo federal que fornece informações sobre incêndios e queimadas no Brasil, e auxilia no acionamento de batalhões e brigadas próximas às áreas afetadas. O Superintendente da Setic, Delner Freire destacou a criação de projetos futuros para continuar contribuindo com as instituições e com o Censipam no combate às queimadas e incêndios no estado de Rondônia.

Foram divulgados prognósticos climáticos e discutidas estratégias preventivas para o período seco de 2025, destacando os estados com previsão de chuvas abaixo ou acima da média entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025.