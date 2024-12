IV Fórum de Inovação de Porto Velho inicia nesta quarta-feira (4)

Continuam abertas as inscrições para o IV Fórum de Inovação Porto Velho, que será realizado no complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, a partir desta quarta-feira (4). A iniciativa do evento é da Prefeitura de Porto Velho e as inscrições (gratuitas) podem ser feitas acessando este link.

Idealizado na gestão do prefeito Hildon Chaves e Organizado pela Agência de Desenvolvimento de Porto Velho (ADPVH), o evento tem o objetivo de promover a troca de ideias e a busca por soluções inovadoras e estratégicas, com foco no desenvolvimento sustentável do município, mediante a participação de diversos atores.

O presidente da ADPVH, Leandro Dill, disse que o fórum tem como público-alvo os gestores e servidores públicos do município, investidores, empresários, representantes de associações ou cooperativas voltadas aos diversos setores produtivos, pesquisadores, professores, instituições de ensino superior, especialistas, acadêmicos e a sociedade em geral.

“A realização desse fórum destaca a posição da nossa capital como uma importante referência na região Norte, voltada para a inovação”, afirmou Leandro Dil. Ele acrescentou que o mercado inova constantemente e o setor público precisa acompanhar esse ritmo, caso contrário perderá a capacidade de diálogo com os demais atores envolvidos e, principalmente, de buscar soluções inovadoras para beneficiar a população.

Com o lema “Conectando Novas Oportunidades e Mercados”, o evento terá três dias de duração (4, 5 e 6) e vai enfatizar a inovação no setor público, com foco na criação de novas políticas públicas de inovação, mediante apresentação de painéis, palestras e exposição de startups, entre outras ações de alto nível.

PROGRAMAÇÃO

A palestra magna será apresentada por Ingrid Barth, fundadora da Linker e atual presidente da Associação Brasileira de Startups (Abstartups), especialmente convidada pelos organizadores do evento.

Clique aqui para conferir a programação completa.