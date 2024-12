Programa de Irrigação do Estado é tema de seminário na Fenasoja 2024

Pagamento de 20% do valor do projeto de irrigação, até o teto de R$ 100 mil a cada produtor rural. Esse é o objetivo do Programa de Irrigação do Estado, lançado em março deste ano pelo governador Eduardo Leite e que busca aumentar a área irrigada do Rio Grande do Sul nos próximos anos.

A importância da irrigação, as regras do programa, assim como as mudanças na legislação ambiental para facilitar as instalações foram apresentadas durante a nona edição do Seminário de Irrigação, realizado nesta terça-feira (3/12) como parte da programação da Fenasoja, em Santa Rosa.

O seminário é uma realização das secretarias da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) e do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), em parceria com a Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS-Ascar), e reuniu cerca de 200 pessoas

O Programa de Irrigação é destinado a todos os produtores rurais, permitindo a instalação dos mais diversos sistemas de irrigação, seja aspersão, localizada, sulcos ou reservatórios de água. A expectativa é que a área irrigada aumente no Estado até 2027 em mais 100 mil hectares.

“A irrigação é o seguro mais garantido de um produtor. O governador Eduardo Leite já anunciou R$ 213 milhões para investimentos em irrigação nos próximos anos. Isso mostra que o Estado está avançando para conseguirmos cada vez mais projetos para aumentar a rentabilidade dos nossos produtores”, afirmou o titular da Seapi, Clair Kuhn.

A titular da Sema, Marjorie Kauffmann, destacou que hoje o Rio Grande do Sul está investindo de maneira estratégica e inovadora para enfrentar os desafios da seca e das estiagens. “O esforço coletivo, exemplificado pelo Plano Rio Grande, liderado pelo governador Eduardo Leite, é um reflexo do compromisso em melhorar a qualidade de vida dos gaúchos. Inicialmente focado na manutenção da produtividade agropecuária, o projeto de irrigação se expandiu como ação fundamental de adaptação às mudanças climáticas. Através dessas ações, estamos garantindo uma gestão mais eficiente e sustentável dos nossos recursos hídricos, sem perder de vista a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico, que são fundamentais para o futuro do nosso Estado”, disse.

O diretor técnico da Emater, Claudinei Baldissera, afirmou que o programa, parte do Supera Estiagem do governo do Estado, é muito importante para o RS, principalmente para a região de Santa Rosa. “Os passos que estão sendo dados com o Programa de Irrigação e a legislação da questão ambiental, em conjunto com a Sema, garantem a segurança necessária para toda a cadeia. A irrigação se insere nas boas práticas agrícolas que vão desde a escolha da boa semente, passando pelos cuidados com o solo, o plantio direto e as boas máquinas a serem utilizadas, até a irrigação. Trabalhamos para que a irrigação seja vista pelo produtor como um investimento, como garantia de boa safra e de boa colheita, seja nos grãos, na fruticultura ou na olericultura, e de qualidade das pastagens”, comentou.

O seminário contou ainda com a apresentação das legislações ambientais, com as alterações realizadas na Resolução Consema 512/2024, feita pelo titular-adjunto da Sema, Marcelo Camardelli, e pelo diretor técnico da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), Gabriel Ritter. O prognóstico climático também foi tema da palestra do meteorologista da Seapi e coordenador do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro), Flavio Varone.

Case de sucesso

Um dos cases de sucesso de irrigação apresentados durante o seminário foi o do produtor Leandro Mittelstadt, do município de Sete de Setembro, que possui uma área de 22 hectares onde produz soja e milho, além de atuar com a atividade leiteira. Mittelstadt aderiu à primeira etapa do Programa de Irrigação para a instalação do sistema de irrigação por aspersão em cinco hectares de pastagens. O projeto, com investimento total de R$ 110 mil, já foi concluído e o produtor recebeu do governo do Estado uma subvenção de R$ 15 mil.

“Já tínhamos a ideia de fazer a irrigação, mas o programa, com a ajuda financeira, foi o que nos fez tomar a decisão. Hoje já notamos diferença na produtividade e conseguimos manter a estabilidade na produção da pastagem, garantindo o alimento dos animais”, enfatizou o produtor.

O evento também foi prestigiado pelo presidente da Fenasoja, Dário Germano, pelo prefeito de Santa Rosa, Anderson Mantei, pelo o presidente da Federação das Associações de Municípios do RS (Famurs), Marcelo Arruda, além de outras lideranças municipais da região.