Epagri desenvolve rúcula para cultivo orgânico

(Fotos: Epagri/EEI)

Uma rúcula desenvolvida pela Epagri e ideal para o cultivo orgânico vai chegar ao mercado brasileiro em 2025. O cultivar SCS382 Simone é resultado de 20 anos de seleções e avaliações de plantas realizadas na Estação Experimental de Itajaí (EEI).

O primeiro cultivar de rúcula da Epagri reúne características produtivas e comerciais que agradam produtores e consumidores. “A SCS382 Simone tem resistência a pragas e doenças, alta produtividade, folhas largas e sabor acentuado”, cita Euclides Schallenberger, pesquisador responsável pela tecnologia.

As pesquisas iniciaram em 2003. Usando como base os genótipos de rúcula do Banco Ativo de Germoplasma do Projeto Hortaliças da EEI , os pesquisadores da Epagri foram selecionando, todos os anos, as melhores plantas com base em uma série de atributos.

“Avaliamos e selecionamos os melhores cultivares em termos de qualidade, produtividade, sabor e outras características até chegarmos a um que se destacava em todos os sentidos. Em 2018, finalizamos esse processo e o melhor genótipo recebeu o nome de SCS382 Simone”, conta Schallenberger.

Foto: Reprodução/Secom SC

Melhor rúcula

Batizada em homenagem a uma funcionária da Estação Experimental de Itajaí, a rúcula selecionada pelos pesquisadores entrou em uma nova fase. Ela foi cultivada em abrigos, junto a quatro cultivares comerciais, para uma avaliação comparativa no sistema orgânico. A Simone apresentou melhores resultados em praticamente todas as avaliações, tanto pelas qualidades agronômicas quanto pelas qualidades visuais e sensoriais das plantas.

Produtores de hortaliças orgânicas do Litoral Norte e Vale do Itajaí também avaliaram a rúcula Simone em suas propriedades e aprovaram o novo cultivar na comparação com os que já estão no mercado.